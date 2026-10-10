Frammenti di salute mentale: il cortometraggio è tra i finalisti di due appuntamenti cinematografici della Toscana

Le attività di inclusione della Salute Mentale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest hanno ricevuto un riconoscimento per il cortometraggio Frammenti, realizzato dal laboratorio di video partecipativo e inclusivo dei centri di salute mentale di Fornaci di Barga e di Lucca in collaborazione con l’Associazione Aedo, selezionato tra i finalisti di due prestigiosi appuntamenti cinematografici della Toscana.

La pellicola concorrerà alla fase finale del “Diversamente Film Festival 2026” di Viareggio, in programma per domenica 11 ottobre, e alla dodicesima edizione del “Mauro Bolognini Film Festival” di Pistoia, che si terrà sabato 17 ottobre. A entrambe le manifestazioni sarà presente una delegazione composta dagli utenti, dagli operatori e dai volontari che hanno partecipato in prima persona alla nascita e alla lavorazione del corto.