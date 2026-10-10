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Frammenti di salute mentale: il cortometraggio è tra i finalisti di due appuntamenti cinematografici della Toscana
Concorrerà alla fase finale del “Diversamente Film Festival 2026” di Viareggio e alla dodicesima edizione del “Mauro Bolognini Film Festival” di Pistoia
Le attività di inclusione della Salute Mentale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest hanno ricevuto un riconoscimento per il cortometraggio Frammenti, realizzato dal laboratorio di video partecipativo e inclusivo dei centri di salute mentale di Fornaci di Barga e di Lucca in collaborazione con l’Associazione Aedo, selezionato tra i finalisti di due prestigiosi appuntamenti cinematografici della Toscana.
La pellicola concorrerà alla fase finale del “Diversamente Film Festival 2026” di Viareggio, in programma per domenica 11 ottobre, e alla dodicesima edizione del “Mauro Bolognini Film Festival” di Pistoia, che si terrà sabato 17 ottobre. A entrambe le manifestazioni sarà presente una delegazione composta dagli utenti, dagli operatori e dai volontari che hanno partecipato in prima persona alla nascita e alla lavorazione del corto.
“Si tratta di un’occasione straordinaria di inclusione sociale e di valorizzazione per tutte le persone coinvolte – sottolinea Carmine Parrella, psichiatra, coordinatore del Laboratorio di video inclusivo e partecipativo – ma anche di una conferma del livello di qualità, creatività e competenza raggiunto dal nostro gruppo di lavoro”. L’iniziativa testimonia come il linguaggio audiovisivo possa trasformarsi in uno strumento terapeutico e riabilitativo d’eccellenza, capace di abbattere lo stigma legato al disagio psichico e di restituire centralità espressiva e sociale alle persone seguite dai servizi territoriali.