Viaggio nella fibromialgia, perché quel dolore non sia più invisibile

La fibromialgia è un disturbo cronico caratterizzato da dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da affaticamento, disturbi del sonno, problemi di memoria e alterazioni dell’umore. “La fibromialgia viene definita ‘malattia invisibile’ per ragioni legate sia all’aspetto diagnostico sia alla percezione sociale del dolore – spiega l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti -. Per questo è molto importante diffondere informazioni alla cittadinanza su questa patologia piuttosto diffusa soprattutto tra le donne. Poiché per essere riconosciuta questa malattia ha bisogno di tante visite, chi è in possesso dei necessari requisiti può rivolgersi al servizio ‘Pronto Dottore’ istituito dal Comune in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest che consente visite specialistiche gratuite. Ringrazio le relatrici dell’incontro per mettere a disposizione della comunità la loro professionalità”.