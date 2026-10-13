‘I Pfas nelle acque ledono i diritti umani e sociali’, l’incontro a Capannori

Il forum chiede di rendere pubbliche le scelte delle imprese e dei gestori, aprendo un confronto sulle alternative e sugli interventi necessari

Sabato (17 ottobre), alle 16, nell’aula del consiglio comunale di Capannori, si terrà l’incontro I Pfas nelle acque ledono i diritti umani e sociali promosso dal Forum acqua pubblica e si-cura con Giuseppe Ungherese. L’obiettivo sarà fare il punto sulla campagna No-pfas in Italia e in Europa e aprire un confronto sulle responsabilità del servizio idrico e del distretto cartario della Piana di Lucca.

Al centro, le novità normative sulle acque potabili e sugli imballaggi di carta e cartone per uso alimentare. Chi deve intervenire, con quali tempi e chi sosterrà i costi della transizione? Il Forum chiede di rompere il silenzio sui Pfas nei processi produttivi del distretto cartario. Da tre anni i promotori sollevano il tema in provincia di Lucca, richiamando l’attenzione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi dei depuratori civili e industriali. Con l’iniziativa di sabato intendono anche riaprire il confronto su un tema che, secondo il forum, è rimasto nel silenzio al Miac di Lucca, la fiera delle tecnologie cartarie.

Un silenzio che i promotori giudicano inaccettabile e irresponsabile di fronte alla crescente scarsità d’acqua e alle attese decisioni su divieti e deroghe all’uso dei Pfas nei processi produttivi, compresi quelli del settore cartario. Il forum chiede di rendere pubbliche le scelte delle imprese e dei gestori, aprendo un confronto sulle alternative e sugli interventi necessari.