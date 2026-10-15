Biscotti Senza Frontiere nelle piazze di Lucca e Viareggio

Tre gi orni da trascorrere in più di 200 piazze. Saranno 2mila circa i volontari che, dal 23 al 25 ottobre, offriranno Biscotti Senza Frontiere, l’iniziativa di Medici Senza Frontiere (MSF) che sostiene il Fondo Emergenze per intervenire rapidamente nelle guerre, epidemie e disastri naturali.

Anche a Pisa, Pistoia, Prato, Lucca e Viareggio i volontari e le volontarie di Msf saranno pronti ad accogliere chi vorrà portarsi a casa 2 speciali scatole di biscotti in edizione limitata: una ritrae un fuoristrada di MSF che trasporta aiuti umanitari verso le comunità in zone di emergenza, l’altra raffigura alcuni degli strumenti tipici del lavoro sul campo, dall’ambulanza allo stetoscopio, fino a medicinali e kit di primo soccorso. Un viaggio disegnato che racconta, attraverso un’immagine, ciò che accade ogni giorno in oltre 70 Paesi del mondo, quando bisogna portare con sé medicine o vaccini necessari per intervenire.