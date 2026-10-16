Anziani e caregiver, a Lucca nasce il progetto ‘Sorrisi’ della Croce Rossa

Laboratori di arteterapia e spazi di ascolto psicologico in via Carlo Piaggia: un sostegno concreto contro la solitudine e a supporto delle famiglie

Ci sono bisogni che restano silenziosi, gesti di cura che si ripetono ogni giorno e solitudini che coinvolgono non solo le persone più fragili, ma anche chi sta loro accanto. Per offrire ascolto, vicinanza e occasioni di incontro nasce il progetto Sorrisi della Croce Rossa Italiana, che a Lucca propone due attività dedicate agli anziani e ai loro caregiver.

Il primo appuntamento è martedì 20 ottobre, dalle 10 alle 12, con un laboratorio di arteterapia condotto dalla dottoressa Matilde Morgantini, arteterapeuta, rivolto agli over 65 e ai loro caregiver. Attraverso l’espressione creativa sarà possibile comunicare emozioni e condividere un’esperienza in compagnia: non servono competenze artistiche, perché l’attività è aperta a chiunque voglia mettersi in gioco. Il laboratorio avrà cadenza mensile.

Il secondo incontro si terrà sabato 24 ottobre, dalle 15 alle 16,30, e sarà dedicato ai caregiver, con la psicologa Virginia Fiori. Un momento mensile di ascolto, confronto e condivisione con altre persone che vivono esperienze di cura, per valorizzare anche i bisogni di chi ogni giorno si prende cura degli altri.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nella sede della Croce Rossa Italiana di Lucca, in via Carlo Piaggia 421, a San Filippo.

Il progetto Sorrisi, realizzato grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a contrastare la solitudine involontaria e a promuovere il benessere psicologico, relazionale e sociale, creando opportunità di inclusione che coinvolgano anziani, caregiver familiari e comunità.