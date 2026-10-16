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Casa in affitto dopo la separazione: a Lucca uno sportello per accedere ai contributi
Richieste entro il 28 ottobre. Bartolomei: “Il rischio è che una difficoltà familiare si trasformi anche in una vera e propria emergenza abitativa”
Un punto informativo per aiutare i genitori separati e divorziati a richiedere il contributo per l’affitto. Lo ha attivato il Comune di Lucca attraverso il settore sociale, in vista della scadenza del 28 ottobre per la presentazione delle domande.
Il servizio offre informazioni e assistenza nella compilazione della richiesta per accedere al beneficio Affitto per genitori separati e divorziati, la misura promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e attiva da qualche giorno. Il contributo è destinato ai genitori che, dopo una separazione o un divorzio, non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare e devono sostenere il costo di un’altra abitazione in locazione.
Una spesa che si aggiunge agli impegni economici nei confronti dei figli e alle necessità quotidiane, in una fase già segnata dalla ridefinizione degli equilibri familiari. Il sostegno punta a contrastare il rischio che la ricerca di una nuova autonomia abitativa si traduca in precarietà ed emarginazione sociale.
“Abbiamo voluto attivare uno sportello che permetta ai cittadini di conoscere questa opportunità e di essere accompagnati nella presentazione della richiesta – afferma l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei – Parliamo di persone che, dopo una separazione o un divorzio, si trovano spesso ad affrontare una situazione economica complessa: da una parte le spese per la propria vita quotidiana, dall’altra il costo di una nuova casa e le responsabilità nei confronti dei figli. Il rischio è che una difficoltà familiare si trasformi anche in una vera e propria emergenza abitativa. La casa non è soltanto un tetto: è il luogo in cui poter ricostruire la propria quotidianità e continuare a vivere pienamente il proprio ruolo di genitore. Garantire condizioni abitative dignitose significa contribuire anche a preservare la continuità del rapporto tra genitori e figli, evitando che le difficoltà economiche diventino un ulteriore fattore di fragilità. È importante che queste situazioni trovino attenzione e risposte concrete, senza lasciare sole le persone proprio nel momento in cui sono più esposte al rischio di impoverimento“.
Introdotta dalla legge di bilancio 2026, la misura dispone di uno stanziamento di 20 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio. Le domande devono essere presentate attraverso il portale ministeriale sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it.
Lo sportello comunale riceve su appuntamento. Per prenotare è possibile telefonare, negli orari d’ufficio, al numero 0583 442067 oppure scrivere a housingsociale@comune.lucca.it.