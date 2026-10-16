Casa in affitto dopo la separazione: a Lucca uno sportello per accedere ai contributi

Il servizio offre informazioni e assistenza nella compilazione della richiesta per accedere al beneficio Affitto per genitori separati e divorziati, la misura promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e attiva da qualche giorno. Il contributo è destinato ai genitori che, dopo una separazione o un divorzio, non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare e devono sostenere il costo di un’altra abitazione in locazione.

“Abbiamo voluto attivare uno sportello che permetta ai cittadini di conoscere questa opportunità e di essere accompagnati nella presentazione della richiesta – afferma l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei – Parliamo di persone che, dopo una separazione o un divorzio, si trovano spesso ad affrontare una situazione economica complessa: da una parte le spese per la propria vita quotidiana, dall’altra il costo di una nuova casa e le responsabilità nei confronti dei figli. Il rischio è che una difficoltà familiare si trasformi anche in una vera e propria emergenza abitativa. La casa non è soltanto un tetto: è il luogo in cui poter ricostruire la propria quotidianità e continuare a vivere pienamente il proprio ruolo di genitore. Garantire condizioni abitative dignitose significa contribuire anche a preservare la continuità del rapporto tra genitori e figli, evitando che le difficoltà economiche diventino un ulteriore fattore di fragilità. È importante che queste situazioni trovino attenzione e risposte concrete, senza lasciare sole le persone proprio nel momento in cui sono più esposte al rischio di impoverimento“.