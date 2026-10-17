L'iniziativa|
‘A passo d’asino’, successo a Capannori per la camminata per la ricerca contro il tumore al seno
Devoluti mille euro alla Fondazione Airc. Gli organizzatori: “Questo risultato è il frutto del grande cuore della nostra comunità”
A passo d’Asino… insieme per la ricerca Airc. Grande successo a Capannori per la camminata del 4 ottobre scorso dedicata alla ricerca contro il tumore al seno. L’associazione Donkey Ranch San Giusto asd – organizzatrice dell’evento – ha devoluto mille euro all’Airc. Soldi derivati dalle donazioni dei partecipanti, al netto delle spese organizzative e logistiche dell’evento.
L’associazione è stata la prima realtà del Comune di Capannori a organizzare un evento ufficiale legato al Mese del nastro rosa, promosso dalla Fondazione Airc. Un primato che rappresenta un grandissimo motivo d’orgoglio per tutto il direttivo e i collaboratori. “Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a chi ha reso possibile tutto questo. Un ringraziamento speciale va al Comune di Capannori per il patrocinio e per il sostegno che da sempre dimostra verso le nostre attività. Grazie di cuore a tutti i soci del Donkey Ranch per l’impegno instancabile, e soprattutto a tutte le persone che hanno camminato insieme a noi o che hanno contribuito con una donazione. Questo risultato è il frutto del grande cuore della nostra comunità“.