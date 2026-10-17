‘A passo d’asino’, successo a Capannori per la camminata per la ricerca contro il tumore al seno

L’associazione è stata la prima realtà del Comune di Capannori a organizzare un evento ufficiale legato al Mese del nastro rosa, promosso dalla Fondazione Airc. Un primato che rappresenta un grandissimo motivo d’orgoglio per tutto il direttivo e i collaboratori. “Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a chi ha reso possibile tutto questo. Un ringraziamento speciale va al Comune di Capannori per il patrocinio e per il sostegno che da sempre dimostra verso le nostre attività. Grazie di cuore a tutti i soci del Donkey Ranch per l’impegno instancabile, e soprattutto a tutte le persone che hanno camminato insieme a noi o che hanno contribuito con una donazione. Questo risultato è il frutto del grande cuore della nostra comunità“.