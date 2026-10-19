Agricare, l’esperienza realizzata al Podere Ai Biagi portata come esempio a Bruxelles

La settimana che si è appena conclusa è stata impegnativa per il Podere ai Biagi, ma anche foriera di buone notizie.

Nella mattina di mercoledì (14 ottobre) si è tenuto l’ultimo incontro sul ciclo dedicato al pomodoro, organizzato dalla società agricola Podere Ai Biagi srl in collaborazione con Unitre Barga, il gruppo Gvs di Barga e la Rsa Belvedere di Barga, nell’ambito del progetto AgriCare di cui l’agricola Calafata è capofila ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Dal 13 maggio gli ospiti della Rsa Belvedere, unitamente ad alcuni iscritti a Unitre Barga, hanno preso parte a sei incontri mensili in cui il Podere ai Biagi li ha ospitati dei propri spazi per parlare e fare delle attività laboratoriali in cui hanno potuto seguire l’intero ciclo vegetale del pomodoro oltre a ottenere informazioni storiche e botaniche. Nell’ultimo incontro, oltre a notizie sulla cura e sulle malattie che possono affliggere questa pianta, c’è stato l’intervento dell’agri-chef Francesca Buonagurelli che ha illustrato i possibili utilizzi in cucina del pomodoro, deliziando i presenti con i profumi e gli aromi di alcune preparazione. L’incontro è terminato con un appuntamento per la nuova edizione del 2027, con argomenti ancora da scegliere.

Nel corso della settimana sono inoltre proseguite le consuete attività connesse all’agricoltura sociale, come i laboratori di autonomia tenuti settimanalmente a cura della cooperatica Crea nell’ambito del progetto Per.LA promosso dall’Asl della Valle del Serchio e del progetto AgriCare di cui sopra in cui un gruppo di persone con fragilità provano l’esperienza di vivere una giornata in autonomia svolgendo varie attività.

A questi sono seguiti gli incontri promossi nell’ambito del progetto Come.in che vede la partecipazione di diversi enti e associazioni della provincia di Lucca, fra cui la Fondazione per la coesione sociale e l’Asl Toscana Nord con incontri destinati a bambini e ragazzi per migliorare l’offerta educativa: venerdì mattina i bambini della quinta elementare di Gallicano sono arrivati si sono fermati fra giochi e varie attività fino al pomeriggio quando si sono incontrati anche con i ragazzi del Gvs nell’ambito dei consueti incontri mensili facenti riferimento al progetto AgriCare.

Ma la notizia più importante è stata la partecipazione del Podere ai Biagi tramite la presentazione del progetto R.I.T.A. come buona pratica del territorio da parte del Gal Montagnappennino alla Settimana delle Regioni e delle Città avente come tema Donne e agricoltura.