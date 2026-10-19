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Agricare, l’esperienza realizzata al Podere Ai Biagi portata come esempio a Bruxelles

19 ottobre 2026 | 10:04
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di Redazione

Redazione

Agricare, l&#8217;esperienza realizzata al Podere Ai Biagi portata come esempio a Bruxelles

Presentata come buona pratica del territorio da parte del Gal alla Settimana delle Regioni e delle Città per il tema ‘Donne e agricoltura’

La settimana che si è appena conclusa è stata impegnativa per il Podere ai Biagi, ma anche foriera di buone notizie.

Nella mattina di mercoledì (14 ottobre) si è tenuto l’ultimo incontro sul ciclo dedicato al pomodoro, organizzato dalla società agricola Podere Ai Biagi srl in collaborazione con Unitre Barga, il gruppo Gvs di Barga e la Rsa Belvedere di Barga, nell’ambito del progetto AgriCare di cui l’agricola Calafata è capofila ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Dal 13 maggio gli ospiti della Rsa Belvedere, unitamente ad alcuni iscritti a Unitre Barga, hanno preso parte a sei incontri mensili in cui il Podere ai Biagi li ha ospitati dei propri spazi per parlare e fare delle attività laboratoriali in cui hanno potuto seguire l’intero ciclo vegetale del pomodoro  oltre a ottenere informazioni storiche e botaniche. Nell’ultimo incontro, oltre a notizie sulla cura e sulle malattie che possono affliggere questa pianta, c’è stato l’intervento dell’agri-chef Francesca Buonagurelli che ha illustrato i possibili utilizzi in cucina del pomodoro, deliziando i presenti con i profumi e gli aromi di alcune preparazione. L’incontro è terminato con un appuntamento per la nuova edizione del 2027, con argomenti ancora da scegliere.

Podere ai Biagi, Francesca Buonagurelli, Agricare

Nel corso della settimana sono inoltre proseguite le consuete attività connesse all’agricoltura sociale, come i laboratori di autonomia tenuti settimanalmente a cura della cooperatica Crea nell’ambito del progetto Per.LA promosso dall’Asl della Valle del Serchio e del progetto AgriCare di cui sopra in cui un gruppo di persone con fragilità provano l’esperienza di vivere una giornata in autonomia svolgendo varie attività.

A questi sono seguiti gli incontri promossi nell’ambito del progetto Come.in che vede la partecipazione di diversi enti e associazioni della provincia di Lucca, fra cui la Fondazione per la coesione sociale e l’Asl Toscana Nord con incontri destinati a bambini e ragazzi per migliorare l’offerta educativa: venerdì mattina i bambini della quinta elementare di Gallicano sono arrivati si sono fermati fra giochi e varie attività fino al pomeriggio quando si sono incontrati anche con i ragazzi del Gvs nell’ambito dei consueti incontri mensili facenti riferimento al progetto AgriCare.

Ma la notizia più importante è stata la partecipazione del Podere ai Biagi tramite la presentazione del progetto R.I.T.A. come buona pratica del territorio da parte del Gal Montagnappennino  alla Settimana delle Regioni e delle Città avente come tema Donne e agricoltura.

L’intervento di Mirta Sutter del Gal Montagnappenino, invitata dalla Regione Toscana a Bruxelles alla sede della Commissione europea di Regione Toscana a presentare una buona pratica del nostro territorio nell’ambito di questo evento Women Farmers 2026 Cultivating the Future International Year of the Woman Farmer 2026 , si è incentrata sul ruolo delle donne nel progetto R.I.T.A e l’importanza delle politiche di genere anche in agricoltura sociale. È stato messo in evidenza il ruolo delle donne nella gestione del progetto facendo notare, fra l’altro, come lo stesso, che nel periodo 2021-2025 ha visto la partecipazione di 26 enti/associazioni in un progetto di rigenerazione delle comunità promosso da Gal Montagnappenico che ha portato alla ristrutturazione della ‘casa vecchia’ in località ai Biagi in San Pietro in Campo e la sistemazione di parte della Via dei Remi a cura del Comune di Barga, sia stato promosso e gestito da una leadership tutta al femminile con uno stile fondato sull’ascolto, l’empatia, l’attiva collaborazione e innovazione.