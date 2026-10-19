Minori arrivati in Italia da soli: il Cnv di Lucca cerca nuovi tutori volontari

Diventare un punto di riferimento per un ragazzo arrivato in Italia da solo, accompagnarlo nella crescita e aiutarlo a vedere riconosciuti i propri diritti. È il compito del tutore volontario, figura al centro dell’incontro in programma domani (martedì 20 ottobre), alle 17 al Centro nazionale per il volontariato di Lucca, in via Catalani 158.

L’appuntamento, dal titolo Per un domani possibile. Tutela volontaria e sociale, affido familiare e vicinanza solidale di minori stranieri non accompagnati, metterà a confronto tutori, minori, giovani neomaggiorenni, educatori delle comunità e cittadini interessati. Un’occasione per conoscere, attraverso esperienze e testimonianze dirette, che cosa comporti assumere questo ruolo e quale sostegno possa offrire nella vita di un ragazzo.

Durante l’incontro saranno presentate anche le informazioni sulla prossima edizione del corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, indetto dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana. Le candidature sono aperte fino al 31 ottobre 2026: i dettagli sono disponibili sul sito del Garante regionale.

Istituita dalla legge Zampa del 2017, la figura del tutore volontario affianca alla rappresentanza legale del minore una funzione di accompagnamento e vicinanza. Il suo impegno è rivolto a far rispettare il superiore interesse del ragazzo nelle decisioni che lo riguardano e a sostenere il lavoro educativo e relazionale delle comunità di accoglienza, dei gruppi appartamento e delle famiglie affidatarie.

Secondo quanto segnalano i promotori, negli ultimi anni il numero dei tutori volontari è diminuito sensibilmente, con ripercussioni sulla continuità dei percorsi di tutela e sulla rete sociale attorno ai giovani. Da qui la necessità di far conoscere questa possibilità di impegno e coinvolgere nuovi cittadini.

L’iniziativa rientra nel progetto Una casa per i diritti, dedicato all’affido dei minori stranieri non accompagnati, ed è realizzata in collaborazione con Centro Affidi Piana di Lucca, progetti Sai del territorio, Co&So, Cooperativa sociale Odissea, Centro nazionale per il volontariato, Oxfam Italia Intercultura, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, Istituto degli Innocenti e Associazione Toscana Tutori Volontari.