“Prevenire è meglio che soccorrere”. Le buone pratiche per chi va alla ricerca dei funghi nei boschi

Servono un abbigliamento adeguato: l’80 per cento di interventi sono per persone che scivolano e si fanno male perché non hanno le scarpe giuste

Buone pratiche e accorgimenti di sicurezza da adottare durante la ricerca dei funghi nei boschi e nelle aree montane della provincia di Lucca. Le hanno promosse e diffuse questa mattina (19 ottobre) Caterina Mochi, componente del direttivo del comando dei vigili del fuoco di Lucca addetta al soccorso ed alla protezione civile, Nicola Bertocci, direttore del 118 dell’azienda Usl Toscana nord ovest, e Stefano Rinaldelli, presidente del soccorso alpino e speleologico toscano.

Prevenire è meglio che soccorrere. Con questa premessa è stato rivelato il vademecum per la sicurezza dei cercatori di funghi con le 11 regole per non trasformare una passeggiata nel bosco in un’emergenza: controllare sempre il meteo; non andare mai da soli e avvisare sempre qualcuno della destinazione e dell’orario previsto di rientro; partire con il telefono carico e con un powerbank; usare un’app di geolocalizzazione, come georesq, ed utilizzare l’applicazione ufficiale del 112, che invia in automatico la posizione ai soccorritori; seguire i sentieri tracciati evitando scorciatoie e deviazioni; vestirsi in modo adeguato; portare una piccola dotazione composta da torcia, fischietto, acqua e coperta termica; rispettare gli orari rientrando con largo anticipo sul tramonto; e informarsi prima sulla zona. Se qualcosa va storto fermarsi e mantenere la calma, ricordare l’ultimo punto certo e chiamare il 112, segnalare subito il mancato rientro a familiari e conoscenti: prima arriva l’allarme, prima i soccorritori possono avviare le ricerche.

“Il nostro personale è sempre pronto a intervenire – evidenzia il 112 – ma la prevenzione resta lo strumento più efficace per tutelare la propria incolumità“.

Mochi ha snocciolato le regole sopra menzionate ed ha fortemente consigliato di scaricare l’app 112 where are u “cliccando sulla schermata principale si può effettuare una chiamata, anche muta. Questo ci permette anche di geolocalizzare la persona da soccorrere. Nella provincia di Lucca i dispersi nella ricerca dei funghi nello scorso anno, 2025, sono stati per la maggior parte tra i 75 ed i 90 anni. Nel 2026, fino ad ora, sono state effettuate, non solo nel periodo dei funghi, dieci ricerche ed ottanta interventi di recupero”.

“Questa è un’iniziativa estremamente utile. Spero che questi consigli – dice Bertocci – possano aiutare tutte le persone. Invitiamo i cittadini a tenere in mente i numeri d’emergenza e vogliamo sottolinare l’importanza della prevenzione”.