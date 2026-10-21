Volontaria da 40 anni, un riconoscimento di papa Leone per Alva

Per l’occasione, la consigliera ha ricevuto dalle mani dell’arcivescovo Paolo Giulietti un important e attestato di benemerenza e la prestigiosa medaglia di papa Leone XIV, giunti direttamente da Roma come riconoscimento ufficiale della Santa Sede per il costante e prezioso volontariato svolto a favore della comunità ecclesiale locale.

“Il mio lungo servizio – ha dichiarato con profonda commozione la signora Alva Bertuccelli – è stato un continuo arricchimento personale, grazie al confronto costante con i sacerdoti. Abbiamo sempre avuto ben presente la responsabilità di rappresentare la Chiesa nei confronti della cittadinanza”. L’Istituto si è unito ai ringraziamenti dell’arcivescovo, lodando le straordinarie competenze economiche, fiscali e legali della consigliera, da sempre apprezzate anche presso l’Istituto Centrale di Roma e indicandola come un esempio luminoso di fedeltà e di “missione” vissuta avendo a cuore la Chiesa nella totale gratuità.