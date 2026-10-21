Volontaria da 40 anni, un riconoscimento di papa Leone per Alva
Un riconoscimento ufficiale della Santa Sede per il costante e prezioso volontariato svolto a favore della comunità ecclesiale locale
Un riconoscimento di papa Leone XIV è stato consegnato ad Alva Bertuccelli, 94 anni, volontaria da 40 per l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero. Tanto che, lo stesso Istituto presieduto da don Silvio Righi, si è riunito in un consiglio di amministrazione straordinario per celebrare la ricorrenza speciale: il servizio di volontariato quarantennale della consigliera.
Per l’occasione, la consigliera ha ricevuto dalle mani dell’arcivescovo Paolo Giulietti un importante attestato di benemerenza e la prestigiosa medaglia di papa Leone XIV, giunti direttamente da Roma come riconoscimento ufficiale della Santa Sede per il costante e prezioso volontariato svolto a favore della comunità ecclesiale locale.
Entrata in Istituto nel 1984 – a ridosso della riforma introdotta dalla legge 222/85 – Alva Bertuccelli ha messo a disposizione la propria professionalità contabile, maturata in un’azienda commerciale lucchese, prima nell’ufficio e in seguito nel consiglio di amministrazione. Un percorso ultra decennale contrassegnato da un profondo legame umano e professionale con lo storico presidente dell’Idsc, il compianto don Mario Tolomei.
“Il mio lungo servizio – ha dichiarato con profonda commozione la signora Alva Bertuccelli – è stato un continuo arricchimento personale, grazie al confronto costante con i sacerdoti. Abbiamo sempre avuto ben presente la responsabilità di rappresentare la Chiesa nei confronti della cittadinanza”. L’Istituto si è unito ai ringraziamenti dell’arcivescovo, lodando le straordinarie competenze economiche, fiscali e legali della consigliera, da sempre apprezzate anche presso l’Istituto Centrale di Roma e indicandola come un esempio luminoso di fedeltà e di “missione” vissuta avendo a cuore la Chiesa nella totale gratuità.