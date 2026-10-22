Supereroi per l’ambiente in posa a Lucca Comics

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, il Comune di Lucca e Sistema Ambiente, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale, portano a Lucca Comics i Supereroi per l’ambiente e il loro messaggio sulla tutela del territorio, utilizzando il linguaggio visivo e narrativo dei cosplayer per rendere immediata e riconoscibile l’idea che la cura dell’ambiente è un compito collettivo.

La scelta dei “supereroi” nasce dalla capacità di queste figure di sintetizzare, in modo diretto, il concetto di responsabilità: ogni supereroe ha una missione, e quella proposta dai partner dell’iniziativa riguarda la protezione del territorio, la riduzione dei rifiuti e l’attenzione agli spazi pubblici. L’uso del costume diventa così un dispositivo comunicativo che permette di raggiungere un pubblico ampio, trasversale e non necessariamente già sensibile ai temi ambientali. L’iniziativa si colloca nel quadro delle attività di educazione civica e ambientale che gli enti promotori portano avanti durante l’anno, integrando il linguaggio della manifestazione con quello della sostenibilità.

Durante i giorni di Lucca Comics & Games, i cosplayer possono scattare una foto che rappresenti la loro adesione al tema e inviarla via WhatsApp al numero 348 8076362. Una giuria composta dai partner selezionerà i tre scatti ritenuti più efficaci e coerenti con il messaggio ambientale, assegnando tre coppe. La premiazione è in programma domenica 1 novembre, alle 13,30, al Giardino degli Osservanti coordinato da Letizia Cosplay e Veronica Niccolai.