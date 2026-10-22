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Supereroi per l’ambiente in posa a Lucca Comics
Il progetto di Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Comune e Sistema Ambiente, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale
Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, il Comune di Lucca e Sistema Ambiente, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale, portano a Lucca Comics i Supereroi per l’ambiente e il loro messaggio sulla tutela del territorio, utilizzando il linguaggio visivo e narrativo dei cosplayer per rendere immediata e riconoscibile l’idea che la cura dell’ambiente è un compito collettivo.
La scelta dei “supereroi” nasce dalla capacità di queste figure di sintetizzare, in modo diretto, il concetto di responsabilità: ogni supereroe ha una missione, e quella proposta dai partner dell’iniziativa riguarda la protezione del territorio, la riduzione dei rifiuti e l’attenzione agli spazi pubblici. L’uso del costume diventa così un dispositivo comunicativo che permette di raggiungere un pubblico ampio, trasversale e non necessariamente già sensibile ai temi ambientali. L’iniziativa si colloca nel quadro delle attività di educazione civica e ambientale che gli enti promotori portano avanti durante l’anno, integrando il linguaggio della manifestazione con quello della sostenibilità.
Durante i giorni di Lucca Comics & Games, i cosplayer possono scattare una foto che rappresenti la loro adesione al tema e inviarla via WhatsApp al numero 348 8076362. Una giuria composta dai partner selezionerà i tre scatti ritenuti più efficaci e coerenti con il messaggio ambientale, assegnando tre coppe. La premiazione è in programma domenica 1 novembre, alle 13,30, al Giardino degli Osservanti coordinato da Letizia Cosplay e Veronica Niccolai.
L’edizione 2026 introduce inoltre il contest dedicato alle scuole di Lucca, che hanno immaginato e disegnato il proprio supereroe per l’ambiente. Il percorso, promosso con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha coinvolto gli studenti in una riflessione concreta sul ruolo della tutela del territorio, traducendo la fantasia in un gesto di responsabilità. Il disegno vincitore sarà presentato durante la cerimonia di premiazione del primo novembre, insieme al contest fotografico.