Il Simg discute di cure palliative

Le sezioni Simg di Pisa e Lucca ragionano sulle cure palliative. L’appuntamento è per il 7 novembre all’auditorium del Centro Socio Sanitario di Capannori con Simg Discute – Cure Palliative. L’importanza della cura tra etica e applicazione pratica in Medicina Generale.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di rilancio della formazione per i medici di medicina generale, costruito a partire dagli ambiti nei quali i professionisti riconoscono un bisogno di crescita e di confronto. L’obiettivo è rafforzare le competenze della medicina del territorio e contribuire, attraverso la formazione e la collaborazione, al lavoro dell’intera Azienda Usl Toscana nord ovest. Le cure palliative rappresentano un ambito centrale di questo percorso: riconoscere i bisogni dei pazienti, accompagnare le persone e le famiglie, affrontare le scelte etiche e migliorare la comunicazione sono parte integrante della pratica quotidiana del medico di famiglia.