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Il Simg discute di cure palliative
L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di rilancio della formazione per i medici di medicina generale
Le sezioni Simg di Pisa e Lucca ragionano sulle cure palliative. L’appuntamento è per il 7 novembre all’auditorium del Centro Socio Sanitario di Capannori con Simg Discute – Cure Palliative. L’importanza della cura tra etica e applicazione pratica in Medicina Generale.
L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di rilancio della formazione per i medici di medicina generale, costruito a partire dagli ambiti nei quali i professionisti riconoscono un bisogno di crescita e di confronto. L’obiettivo è rafforzare le competenze della medicina del territorio e contribuire, attraverso la formazione e la collaborazione, al lavoro dell’intera Azienda Usl Toscana nord ovest. Le cure palliative rappresentano un ambito centrale di questo percorso: riconoscere i bisogni dei pazienti, accompagnare le persone e le famiglie, affrontare le scelte etiche e migliorare la comunicazione sono parte integrante della pratica quotidiana del medico di famiglia.
L’incontro proporrà un confronto sugli aspetti normativi, sull’identificazione dei pazienti che possono beneficiare delle cure palliative, sui principi terapeutici e sulla gestione della comunicazione e del lutto. Interverranno i medici Andrea Salvetti, Stefano Cardamone e Irene Cavasini.
La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 8,30. L’evento non prevede crediti ECM. È gradita conferma di iscrizione attraverso il modulo online.