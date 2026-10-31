Inverno arrivato, pet riscaldato: ricomincia la raccolta di plaid e coperte

Il freddo sta arrivando anche nei rifugi e nelle colonie feline. Per il secondo anno consecutivo, per aiutare gli animali che non stanno in casa a vivere in un ambiente il più confortevole possibile, i volontari di Anpana Lucca lanciano il progetto Inverno arrivato, pet riscaldato, una raccolta di plaid e coperte non imbottite (non importa se bucate o meno, l’importante è che siano lavate) che saranno consegnate a rifugi e colonie feline di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

“A differenza dell’anno passato però – precisano i volontari – non saranno accettati asciugamani, cuscini, maglioni perché ci siamo trovati con quintali di materiale rifiutato dalle strutture perché pericoloso per cani e gatti o inadatto allo scopo. Senza contare le mutande, non lavate, che ci sono state consegnate. Quest’anno, inoltre, anche Asl Toscana Nord Ovest ci donerà diverse coperte strappate e inutilizzabili (ma ottime per il nostro scopo) provenienti dai nosocomi di Lucca e Castelnuovo di Garfagnana”.