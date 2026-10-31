La Pigotta si fa in… Tex: edizione limitata Unicef e Bonelli editore

Sergio Bonelli Editore e Unicef insieme a Lucca Comics & Games. Protagoniste sono tre Pigotte in edizione limitata, dedicate a Tiger Jack, Kit Carson e Kit Willer, gli inseparabili compagni di avventura di Tex.

Le bambole, realizzate dai comitati Unicef della Sardegna, sono state ideate appositamente per l’iniziativa e possono essere adottate allo stand al primo piano dello Junior Palace. All’interno dello spazio sono presenti, insieme ai volontari Unicef, anche i ragazzi dell’Istituto Pertini, impegnati in un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, che contribuiscono attivamente alle attività e all’accoglienza dei visitatori.

La presenza dell’organizzazione al Lucca Comics è caratterizzata da una serie di appuntamenti dedicati alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di ascoltare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso il disegno, l’immaginazione e la fantasia. La Pigotta è la tradizionale bambola di pezza dell’Unicef: adottandola, si contribuisce a sostenere i programmi dell’organizzazione a favore dei bambini che vivono in condizioni di emergenza, tra povertà, guerre, sfruttamento e situazioni di particolare vulnerabilità. Un gesto di solidarietà concreto che può contribuire a salvare vite e garantire un futuro migliore a tanti piccoli in tutto il mondo.

Nella mattinata di ieri, al piano terra dello Junior Palace, si è inoltre svolta un’importante iniziativa dedicata alla salute mentale e al benessere dei giovani. L’incontro, presentato dal fumettista di Giga Ciao Giacomo Bevilacqua insieme a Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia, Laura Motta e Silvia Pacini, rispettivamente presidente e segretaria del Comitato Unicef di Lucca, e alle volontarie, ha permesso di illustrare i risultati di un sondaggio realizzato attraverso la piattaforma U-Report.

Nel pomeriggio, il direttore generale di Unicef Italia è intervenuto anche sul palco dell’Auditorium del Suffragio, durante l’incontro “Tex: sulle piste dell’avventura!”. In questa occasione sono stati presentati i progetti della Pigotta e del “Regalo sospeso”, iniziativa realizzata per il 2026 in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Per tutta la durata della manifestazione, allo stand Unicef sarà inoltre presente il disegnatore e illustratore Gianmauro Cozzi, autore del bozzetto delle speciali Pigotte. Con il supporto dei volontari Unicef e Younicef, Cozzi ha già animato nei primi tre giorni della fiera laboratori dedicati ai più piccoli, durante i quali i partecipanti possono cimentarsi nella creazione di maschere ispirate ai personaggi della Sergio Bonelli Editore. L’illustratore sarà inoltre disponibile per il firmacopie.