Il fumetto dell’Asl ‘Gradimento Alcolico’ affianca le opere vendute all’asta di beneficenza dei Comics

Attraverso lo sguardo leggero ma attento di Max – il protagonista – e dei suoi amici, la storia affronta il tema dell’uso e abuso di alcolici

Si è rinnovata anche quest’anno la storica e proficua collaborazione tra l’azienda Usl Toscana nord ovest e Lucca Comics & Games, giunta a un traguardo importante con la pubblicazione del diciassettesimo albo illustrato incentrato sul personaggio di Max.

La nuova pubblicazione, intitolata Gradimento Alcolico – gli autori sono Manfredi Toraldo e Maria Luce Centioni – propone un viaggio toccante e insieme ironico tra culture, generazioni e tradizioni quotidiane, mettendo a confronto Italia e Irlanda. Attraverso lo sguardo leggero ma attento di Max e dei suoi amici, la storia affronta un tema delicato e spesso sottovalutato: l’uso e l’abuso di alcolici, troppo spesso presentati dalla pubblicità o considerati dalle consuetudini sociali come innocui o associati al benessere, ma che richiedono invece forte consapevolezza e moderazione.

Come ricordano nell’introduzione al volume Tommaso Bellandi, direttore della sicurezza del paziente dell’azienda Usl Toscana nord ovest, e Maurizio Varese, direttore area dipendenze dell’asl, “con i colori del fumetto e la leggerezza di Max ci poniamo delle domande intorno a un tavolo o al bancone di un pub, per riflettere su quanto talvolta le nostre abitudini siano guidate da pratiche date per scontate senza le dovute conoscenze. L’invito ai ragazzi e alle famiglie è quello di guardarsi dentro e sapere che le porte dei nostri servizi sanitari pubblici – dai Consultori ai SerD, fino alle Pediatrie – sono sempre aperte per offrire ascolto e supporto”.

Max, dunque, affronta temi di salute con un linguaggio semplice, diretto e vicino ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Realizzato dalla Scuola internazionale del fumetto e da Area performance, continuerà a vivere nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie lucchesi.

A testimoniare la forte sinergia tra istituzione sanitaria e manifestazione artistica hanno partecipato all’evento Eluisa Lo Presti, direttrice della Zona distretto Piana di Lucca; Angelina Vaccaro, direttrice della pediatria di Lucca; Patrizia Fistesmaire, direttrice del consultorio di Lucca, che è stata chiamata sul palco in rappresentanza dell’azienda sanitaria.

“È una collaborazione che ci fa particolarmente piacere – evidenzia l’asl – e che dimostra come l’attenzione alla salute e ai giovani possa trovare canali d’espressione straordinari all’interno di una cornice di grande rilevanza come Lucca Comics & Games”.

Durante l’asta dello scorso primo novembre sono state messe all’incanto 87 opere (85 realizzate durante le sessioni di live-painting curate dall’associazione Area Performance odv e 2 donate). Ad ogni pezzo aggiudicato è stata allegata una copia del fumetto Gradimento Alcolico.