Sovraffollamento nelle carceri: la maglia nera nazionale è ancora per il San Giorgio

La casa circondariale di Lucca registra il più alto tasso di affollamento effettivo d’Italia. A ottobre 2026, nell’istituto di via San Giorgio, sono presenti 86 detenuti a fronte di 37 posti realmente disponibili: un rapporto del 232,4 per cento, equivalente a oltre 23 persone ogni dieci posti utilizzabili. Il dato emerge dal rapporto di Ottorighe sulle carceri italiane, elaborato sulle rilevazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e sulle schede del Ministero della giustizia.

Nella graduatoria nazionale Lucca precede Milano, al 228,7 per cento, e Foggia, al 223,8 per cento. Seguono Grosseto, Udine e Arezzo. Il confronto con la media italiana, pari al 142,7 per cento, evidenzia uno scarto di 89,7 punti percentuali. Rispetto alla Toscana, che si attesta al 138,6 per cento, la distanza arriva a 93,8 punti. Il primato riguarda il rapporto tra presenze e posti effettivi, non il numero assoluto dei detenuti.

A pesare sulla situazione lucchese è la riduzione della capienza utilizzabile. I posti regolamentari sono 59, ma 22 risultano non disponibili: oltre un terzo del totale. Considerando tutti i posti previsti, il tasso di affollamento sarebbe del 145,8 per cento; sottraendo quelli inutilizzabili raggiunge il 232,4 per cento. Le persone presenti sono dunque 49 in più rispetto alla disponibilità effettiva.

La Toscana presenta una media inferiore a quella nazionale, ma concentra tre istituti nei primi sei posti della graduatoria: oltre a Lucca, Grosseto con il 206,7 per cento e Arezzo con il 204,5 per cento. Sollicciano raggiunge il 190,4 per cento. Complessivamente, le carceri toscane ospitano 3595 persone per 2593 posti utilizzabili. Quindici istituti su sedici superano la capienza effettiva: soltanto Volterra rimane sotto la soglia, al 98,4 per cen

Il quadro italiano è segnato da una pressione diffusa: 66285 detenuti per 46459 posti disponibili, con 161 istituti su 189 oltre la capienza. Il 94,5 per cento della popolazione detenuta vive in un carcere sovraffollato. Tra le regioni, il tasso più elevato è quello della Puglia, al 184,4 per cento, seguita da Molise e Basilicata.

A Lucca, tuttavia, le presenze sono diminuite: erano 95 ad agosto, 89 a settembre e 86 a ottobre. Il calo non è però sufficiente a far perdere all’istituto il primato nazionale. Sul fronte della polizia penitenziaria risultano in servizio 76 agenti sui 91 previsti, con 15 unità mancanti. La scopertura è del 16,5 per cento, in linea con il dato italiano e inferiore al 18,8 per cento toscano.