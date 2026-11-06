Giornata mondiale dei poveri: la Diocesi di Lucca presenta un mese di eventi contro pregiudizi e indifferenza

Dal 10 novembre al 1° dicembre al via veglie, installazioni e raccolte solidali. Tra le novità la presentazione dell’app ‘Lucca Welcome’ e il rapporto sulle povertà

Il 2026 segna il decennale della Giornata mondiale dei poveri, l’appuntamento istituito da Papa Francesco per sollecitare e sensibilizzare le comunità sulle fragilità diffuse sul territorio. Al centro di questa edizione – che quest’anno si celebra domenica 15 novembre – c’è il tema della dignità e della lotta contro ogni forma di pregiudizio e indifferenza, sintetizzato dal claim della campagna della Caritas diocesana: Poveracci. Oltre i pregiudizi ci sono i nomi, le storie, le persone. Il senso profondo di questa Giornata trova risonanza nel Messaggio di Papa Leone XIV, che per l’occasione richiama le parole del Salmista: Il Signore è il rifugio del povero (cfr Salmo 14, 6). In un contesto in cui l’ambiente digitale e l’indifferenza tendono a spegnere il grido dei poveri rendendoli afoni, il Papa ricorda che Dio conosce i poveri per nome, ascoltandone il lamento, e che ogni forma di povertà rappresenta una chiamata concreta a offrire segni efficaci di giustizia e speranza.

Il calendario di iniziative prenderà il via martedì 10 novembre alle 15 al Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca, dove verrà presentata Lucca Welcome, la nuova applicazione dedicata ai servizi di prossimità per la provincia di Lucca. La giornata proseguirà alle 18 con la prima veglia di preghiera intitolata Il Signore è il rifugio del povero, che si terrà nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio. Un secondo momento di preghiera e raccoglimento si terrà poi giovedì 12 novembre alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Pieve Fosciana. Entrambe le veglie saranno presiedute dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

A scandire il programma sarà anche l’intensa installazione itinerante Ricordati il mio nome, una proposta visiva ed esperienziale pensata per restituire simbolicamente presenza a chi viene spesso reso invisibile e offrire un’occasione di riflessione e affidamento per chi vive momenti di difficoltà. L’installazione sarà animata da operatori e volontari Caritas e farà tappa in tre luoghi simbolo della diocesi: giovedì 12 novembre (dalle 10 alle 18) in Piazza Duomo a Castelnuovo di Garfagnana, domenica 15 novembre (dalle 10 alle 18) presso Palazzo Pretorio a Lucca, e infine giovedì 19 novembre (dalle 10.00 alle 18.00) in Viale Guglielmo Marconi a Viareggio, all’altezza del Grand Hotel Royal.

Il cuore delle riflessioni si toccherà domenica 15 novembre alle 17 nel Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca con l’incontro di approfondimento Un amore che è cura e giustizia, guidato dalla teologa Serena Noceti. L’attenzione al territorio continuerà lunedì 16 novembre alle 17 nel Salone delle Feste a Borgo a Mozzano, dove verrà presentato ufficialmente il Rapporto sulle povertà e le risorse per la zona della Valle del Serchio. L’appuntamento avrà per titolo Abbi cura. Ascoltare le fragilità: storie e percorsi di povertà.

L’attenzione verso i più vulnerabili potrà tradursi in gesto concreto sabato 21 e domenica 22 novembre con il ritorno di Olio bòno, la tradizionale raccolta solidale delle olive promossa dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Cooperativa Agricola Sociale Calafata. Scopo dell’iniziativa è quello offrire una bella occasione di volontariato presso terreni messi gratuitamente a disposizione, con il cui raccolto produrre olio destinato alle famiglie seguite dai Centri di Ascolto. Per partecipare come volontari a Olio bòno, basta comunicare la propria disponibilità telefonando allo 08583 430939, scrivendo a caritas@diocesilucca.it oppure compilando il modulo nella sezione Agisco del sito www.caritalucca.it.

Successivamente, mercoledì 25 novembre alle 17, l’Archivio diocesano di Lucca ospiterà la visita guidata a posti limitati Tracce di bene. Storie di carità e bellezza attraverso i secoli, curata dagli archivisti diocesani. È previsto un secondo appuntamento martedì 1 dicembre alle 18, questa volta presso la Cattedrale di San Martino, che aprirà le porte per una speciale visita guidata condotta personalmente dall’Arcivescovo Paolo Giulietti. Per iscriversi gratuitamente a queste due iniziative, la Caritas diocesana di Lucca predisporrà un apposito modulo online, che divulgherà nei prossimi giorni tramite il proprio sito e i canali social.

Nel cartellone degli eventi trova spazio anche una proposta musicale, grazie all’appuntamento previsto per sabato 28 novembre alle 17. Nella Chiesa di San Cristoforo a Lucca si terrà il concerto Un pizzico, un fruscio, un soffio di… Lol, eseguito dall’Orchestra da camera del Laboratorio Orchestrale Lucchese Fratel Arturo Paoli.