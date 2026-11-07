Giornata nazionale della Colletta Alimentare del 14 novembre, a Lucca si cercano volontari

Il Banco Alimentare a Lucca, cerca volontari per la giornata nazionale della Colletta Alimentare che come ogni anno si tiene il 14 novembre. Il Banco Alimentare è una struttura dal respiro nazionale, la cui ramificazione regionale in Toscana si trova a Firenze. Il loro lavoro si concentra sulla raccolta di generi alimentari per le persone in condizioni di bisogno per offrire loro alimenti a lunga conservazione.

A Lucca il Marcello Lippi è il respnsabile del Banco Alimentare e quest’anno l’amministrazione comunale ha concesso un magazzino vicino a Lucca Plus, in via delle città gemelle, per raccogliere i beni da distribuire.

“Abbiamo bisogno di molti volontari – spiega Lippi -, il 14 novembre con un presidio nei negozi di piccola, media e grande distribuzione, cerchiamo di raccogliere più beni alimentari a lunga conservazione possibili”.

A Lucca fanno rete ben 32 associazioni di volontariato e che si occupano di sociale e vengono raccolte fino a 32 tonnellate di generi alimentari.

“L’anno scorso abbiamo raggiunto questo grande risultato – precisa Marcello Lippi -, oggi con meno volontari sarà più complesso, ma chi vuole può aiutarci. Non occorre impegnarsi tutto il giorno, va bene anche una mezz’ora”.

Per la giornata della Colletta Alimentare del 14 novembre i volontari si presentano in tutti i supermercati della provincia di Lucca, per consegnare ai clienti un sacchetto e spiegare l’iniziativa. Chi vuole può restituire il sacchetto con dentro degli alimenti che verranno spediti in magazzino, catalogati e poi distribuiti.

“Il Banco Alimentare, su tutto il territorio nazionale ha oltre 3600 partner tra associazioni di volontariato e chi si occupa di sociale e aiuta più di un milione e 719mila persone – conclude Lippi -. I generi alimentari raccolti vengono suddivisi per associazioni, a seconda del numero delle persone che assistono”.