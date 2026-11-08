Un centro diurno per gli anziani e le loro famiglie: posata la prima pietra

E’ stata posata la prima pietra di un’opera importante per Forte dei Marmi: un nuovo spazio dedicato alla cura degli anziani e al sostegno delle loro famiglie. Il Centro sorgerà sul terreno del lascito Rodolfo Barberi, donato al Comune nel 1964 per realizzare una struttura per anziani. L’investimento complessivo previsto è di 2 milioni e 250mila euro.

Sviluppato in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest, il progetto prevede una capienza di 20 anziani non autosufficienti, accogliendo anche persone con demenze o Alzheimer attraverso percorsi personalizzati. L’edificio sarà realizzato su un unico piano, per favorire l’accessibilità, e comprenderà ambienti dedicati all’assistenza, alla socializzazione e al riposo, spazi per attività motorie, espressive e di stimolazione cognitiva, un parco attrezzato e giardini sensoriali, pannelli fotovoltaici per contribuire alla sostenibilità energetica.