In San Francesco oltre 500 studenti all’evento di “Campa Cavallo” sulla sensibilizzazione dei problemi della salute mentale

Performance teatrali e musica dal vivo hanno coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della Piana e della Garfagnana

Doveva essere la marcia della salute mentale, purtroppo il meteo non ha permesso la sfilata, ma è stata comunque una mattina di festa all’auditorium di San Francesco. Oltre 500 studenti hanno partecipato in modo attivo e appassionato alla festa per consapevolizzare la cittadinanza sulle evoluzioni della cultura e dei sistemi di cura della salute mentale in Italia negli ultimi decenni a partire dalla rivoluzione basagliana. La festa ha offerto, nonostante il maltempo, anche un momento di piazza in San Francesco accompagnata dalla Large street band e dalla scultura Marco Cavallo ispirata alla memoria di Franco Basaglia.

Hanno partecipato all’evento gli studenti e le studentesse dell’Istituto Istruzione Superiore “Macchiavelli”, “Civitali” e “Paladini”, del Liceo Passaglia, dell’Istituto “Giorgi – Fermi”, del Liceo “Benedetti – Maiorana”, dell’Isi di Castelnuovo e dell’Isi di Barga. Una festa svolta nell’ambito della rassegna “Campa Cavallo” giunta alla seconda edizione e organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale C.RE.A., Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.

L’evento è stato animato dal performer Fabio Saccomani che ha condotto coinvolgendo gli ospiti e i giovani presenti. Lo psichiatra Enrico Marchi, presidente del Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi, ha raccontato come erano organizzati i manicomi prima di Franco Basaglia e quali fossero le condizioni di vita degli internati, il contesto storico e umano nel quale si sviluppò la rivoluzionaria esperienza basagliana. Saccomani ha ricostruito la nascita di Marco Cavallo nel 1973 a Trieste: la storia del cavallo vero, il progetto artistico collettivo, il coinvolgimento degli internati, la costruzione del grande cavallo azzurro e il suo significato simbolico. A commentare le rivoluzioni e le evoluzioni anche Edoardo Ghezzani, studioso e ricercatore dei temi della disabilità e istruttore sportivo paralimpico. Gli studenti hanno presentato i loro progetti artistici sui temi in discussione. Sono intervenuti poi Anna Belmonte, responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (Ufsmia) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per la zona Piana di Lucca e Mirko Martinucci, responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti della Valle del Serchio e direttore facente funzioni della Unità Operativa Complessa Psichiatria Lucca del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Ai loro interventi ha fatto seguito la performance teatrale della Compagnia teatrale C’Entra della cooperativa Crea di Viareggio.

A parlare è la direttrice di Fondazione Coesione Sociale Ets, Donatella Turri: “Quest’oggi a San Francesco oltre 500 studenti delle scuole superiori della Piana di Lucca e della Garfagnana si sono incontrati intorno alla figura di Marco Cavallo, il rivoluzionario Cavallo Azzurro che ruppe i cancelli e le porte del Manicomio di San Giovanni di Trieste, dove Franco Basaglia era direttore e cominciò la rivoluzione che poi ha portato alla chiusura dei Manicomi con la pubblicazione della legge che porta ilIn San Francesco oltre 500 studenti all’evento di “Campa Cavallo” sulla sensibilizzazione dei problemi della salute mentale nome di Basaglia”.

“Siamo qui per ricordare tutto questo, ma anche per ricordarci che il percorso, per rompere lo stigma verso chi soffre di problemi di salute mentale, per l’inclusione, la partecipazione vera delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale è ancora lunga e quindi proviamo a costruirla tutti insieme”.

Sul palco si sono alternati performance teatrali e musica dal vivo.

“Sì, abbiamo avuto una performance teatrale della compagnia Centra, che è la compagnia teatrale della cooperativa Crea – spiega Donatella Turri -. Ci hanno raccontato come il colore sui corpi, riprendendo un po’ le immagini di Pollock, possa significare la libertà, la libertà di espressione, la libertà di partecipare pienamente come si è alla vita della comunità. Ci sembrava un bel messaggio da passare alle persone, volevamo uscire nelle strade di Lucca, ma purtroppo piove forte e quindi faremo la nostra festa dentro le mura di San Francesco”.