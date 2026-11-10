Insieme per l’Italia: “La morte di Daouda in autostrada rappresenta una sconfitta inaccettabile per il Paese”

“Di fronte all’ennesima vita spezzata mentre compiva il proprio dovere, non possiamo e non vogliamo limitarci al cordoglio di circostanza”. Lo dice Domenico Capezzoli, coordinatore nazionale del movimento civico Insieme per l’Italia, facendosi interprete del cordoglio dell’intero movimento.

“La tragica scomparsa di Daouda Ndoye – dice –, ausiliario della viabilità investito e ucciso sull’autostrada A11, tocca da vicino la nostra comunità e impone una riflessione rigorosa e immediata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo dramma ci colpisce al cuore”. Capezzoli conosceva personalmente Daouda, uomo stimato, laborioso e generosamente attivo nel volontariato sul territorio lucchese. “Quando a cadere sul lavoro è una persona conosciuta – dice -, un concittadino esemplare che ogni giorno prestava servizio per salvaguardare gli utenti della strada, il senso di vuoto e l’indignazione per un sistema di protezione ancora inadeguato si fanno ancora più forti. La scomparsa di Daouda Ndoye in autostrada rappresenta una sconfitta inaccettabile per l’intero Paese. Lavorare non può coincidere con il rischio costante della propria incolumità. La salvaguardia della vita umana nei cantieri e sulle arterie stradali ad alto scorrimento deve essere un vincolo non negoziabile per istituzioni, gestori e datori di lavoro”.

In rappresentanza della dirigenza nazionale, Capezzoli indica le priorità irrinunciabili: “Sistemi di protezione fisica e rallentamento attivo, con l’introduzione di barriere mobili e segnaletica ad alta visibilità e a lungo raggio prima delle postazioni operative, per azzerare l’esposizione diretta degli operatori al traffico. Controllo stringente dei presidi e dell’organizzazione: vigilanza costante sul rispetto dei protocolli di cantiere, delle pause e dell’adeguatezza delle dotazioni antinfortunistiche. Tolleranza zero per le infrazioni al volante: sanzioni severe per eccesso di velocità e distrazione alla guida in prossimità dei mezzi di servizio e degli interventi in carreggiata.