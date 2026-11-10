Meno bici e famiglie ma con più fede: i pellegrini si raccontano alla Festa del ritorno

L’occasione è stata per sfogliare il libro degli ospiti e tracciare un bilancio dell’Ospitale dei Santi Martino e Giacomo

E’ stato un modo per condividere l’esperienza vissuta, attraverso racconti relativi al proprio cammino, con la scoperta per molti di aver avuto i medesimi sentimenti e di aver vissuto molti episodi simili. Ma la Festa del ritorno, domenica 8 novembre è stata anche l’occasione per diffondere le statistiche relative all’Ospitale dei Santi Martino e Giacomo, in palazzo arcivescovile.

L’ospitale, il 10 ottobre ha concluso il quarto anno di attività (l’apertura è avvenuta il 15 aprile). Rispetto all’anno precedente (anno giubilare) l’afflusso dei pellegrini si è ridotto, tornando più o meno ai livelli del 2024. Alla giornata hanno partecipato i membri della delegazione lucchese della Confraternita di San Jacopo di Compostella e di una 40ina di pellegrini che nell’anno trascorso hanno ricevuto a Lucca la credenziale per percorrere il Camino de Santiago o altre vie di pellegrinaggio.

Dalle schede compilate dai pellegrini è possibile desumere alcuni dati: il 59% sono uomini e il 42% donne (in lieve crescita percentuale rispetto agli anni precedenti). Gli italiani sono il 45% del totale, in crescita rispetto agli anni precedenti; le altre provenienze rilevanti, oltre la Francia, sono la Germania e la Spagna. In totale, pellegrini di 14 diverse nazionalità hanno usufruito dei servizi dell’Ospitale.

La maggioranza dei pellegrini (53%) dichiara motivazioni religiose o spirituali e anche questo valore è in lieve aumento. Per quanto riguarda il cammino percorso, la Via Francigena è ancora quella più seguita, con l’83% delle presenze; in crescita il Cammino di San Jacopo in Toscana, da Firenze a Livorno (11%). Tutte le altre vie totalizzano un modesto 6%. La maggioranza dei pellegrini (82%) si sposta a piedi, mentre diminuiscono leggermente coloro che utilizzano la bicicletta. La metà dei pellegrini cammina da solo; aumentano i pellegrinaggi di gruppo e di coppia, mentre le famiglie (genitori con figli) sono in vistoso calo.

Al di là delle considerazioni quantitative, è importante notare come nel libro degli ospiti, dove ciascuno può scrivere un commento all’esperienza vissuta, si possono leggere parole assai positive per l’accoglienza ricevuta nel segno della gratuità, del servizio e della condivisione. Il tradizionale rito della lavanda dei piedi, che si compie ogni sera prima della cena, ha suscitato a volte stupore e commozione nei pellegrini. Si tratta di un elemento legato al carattere religioso dell’accoglienza e al richiamo al valore spirituale dell’esperienza che si compie percorrendo le Vie.

Gli ospitalieri sono stati tutti volontari, quasi sempre ex pellegrini, in maggioranza membri della Confraternita provenienti da diverse regioni; si sono avvicendati con turni di una o due settimane, accogliendo fraternamente chi bussava alla porta (non è possibile prenotare). La delegazione lucchese della Confraternita di San Jacopo di Compostella e l’Arcidiocesi di Lucca ringraziano tutti gli ospitalieri e tutti coloro che hanno sostenuto il funzionamento dell’Ospitale.