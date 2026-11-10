Nasce l’app ‘Welcome’: la mappa dei servizi sociali di Lucca a portata di clic

Mense, accoglienza e centri d’ascolto sempre aggiornati per guidare autonomamente chi ha bisogno e chi aiuta

Uno strumento digitale per orientarsi nella rete dei servizi territoriali, facilitare l’accesso alle opportunità di sostegno e rafforzare il lavoro quotidiano di chi opera a fianco delle persone più fragili. È questo l’obiettivo di Welcome, l’applicazione dedicata ai servizi di prossimità della provincia di Lucca, che si prepara a una nuova fase di sviluppo e valorizzazione. Le novità sono state presentate questa mattina (10 novembre) dall’assessore al sociale Salvadore Bartolomei, dal direttore della Caritas di Lucca don Simone Giuli, da Giulia Mariani di Caritas Lucca, da Giorgio Paolinelli di Genau e da Federica Nanì dell’Ufficio sociale del Comune di Lucca.

Nata nell’ambito del progetto Porte Aperte, finanziato dalla Regione Toscana per promuovere interventi di integrazione, inclusione e coesione sociale, Welcome rappresenta il risultato di un importante percorso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del Terzo settore. Un’esperienza che ha permesso di valorizzare e mettere in rete le numerose risorse presenti sul territorio provinciale, costruendo uno strumento condiviso a disposizione di operatori e volontari.

“La piattaforma raccoglie e organizza informazioni sui servizi di prima accoglienza e di sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità, offrendo riferimenti utili per affrontare situazioni di emergenza abitativa, povertà alimentare, difficoltà economiche e altre forme di disagio sociale – afferma l’assessore al sociale Bartolomei – a questo sito web già presente in rete si affianca oggi la nuova app che abbiamo sostenuto come amministrazione. Uno strumento che consente di ottimizzare la consultazione dei servizi direttamente dallo smartphone”.

“Welcome – spiega il direttore della Caritas Diocesana don Simone Giuli – rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, Caritas e Terzo settore unito possa tradursi in strumenti capaci di rendere più vicine e accessibili le risposte ai bisogni delle persone. Il nostro impegno è quello di continuare a costruire una rete territoriale sempre più connessa e consapevole, perché nessuna situazione di fragilità resti invisibile e ogni persona possa trovare più facilmente ascolto, orientamento e accompagnamento”.

“L’applicazione nasce dal nostro desiderio di evolverci verso il digitale – conclude Giorgio Paolinelli -. Inizialmente ci affidavamo a una mappa cartacea che, tuttavia, non consentiva un aggiornamento immediato delle informazioni. Le due novità principali riguardano la disponibilità e la velocità: l’app è infatti scaricabile sia su dispositivi Apple che Android e garantisce un’interazione molto più rapida. Grazie alla geolocalizzazione, l’utente può individuare subito il punto più vicino che eroga uno specifico servizio ed essere guidato in modo semplice e autonomo per raggiungerlo. È inoltre possibile consultare i dettagli di ogni servizio e avviare direttamente una chiamata con un semplice tocco sul numero di telefono. In caso di necessità o emergenza, le notifiche push permetteranno a chi ha scaricato l’applicazione di ricevere comunicazioni tempestive e aggiornamenti istantanei sui servizi attivi. Per garantire la massima accessibilità, l’app è fruibile in italiano, inglese e arabo. Infine, la piattaforma ci permetterà di capire il tipo di utenza e identificare i servizi più utilizzati — sempre nel rispetto della privacy e in forma totalmente anonima — così da monitorare l’andamento del progetto e migliorarne costantemente l’offerta”.

L’applicazione sviluppata dall’agenzie Genau e Pizero Design di Lucca rende ancora più accessibili i servizi da quelli di distribuzione alimentare alle mense, dalle strutture di accoglienza ai centri di ascolto, fino agli sportelli di orientamento e ai servizi di assistenza, Welcome consente di conoscere le opportunità presenti sul territorio e di individuare i punti di riferimento più adeguati alle diverse necessità.

Il ruolo fondamentale svolto da Caritas è il costante aggiornamento e il censimento dei servizi territoriali. Un’attività essenziale per garantire l’affidabilità delle informazioni e mantenere la piattaforma al passo con l’evoluzione dei bisogni e delle risposte offerte dalla rete locale. Il valore aggiunto di Welcome risiede proprio nella sua capacità di essere uno strumento dinamico, in continua evoluzione, capace di integrare le informazioni e accompagnare il lavoro di chi, ogni giorno, si confronta con situazioni di fragilità. Non soltanto una banca dati, dunque, ma un vero e proprio strumento operativo per facilitare l’orientamento, migliorare la conoscenza dei servizi e favorire una presa in carico più consapevole e coordinata delle situazioni di bisogno.