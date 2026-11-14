Fragili ma ricchi di attenzione: Sant’Egidio e l’associazione Gambiana mettono a tavola chi ha bisogno

Il pranzo organizzato in occasione della X Giornata mondiale dei poveri vuole essere un momento in cui nessuno sia considerato un estraneo, ma accolto e riconosciuto

La comunità di Sant’Egidio e l’associazione Gambiana di Lucca e provincia metteranno in tavola un pranzo dedicato a tutte le persone in difficoltà della città. Un gesto di fraternità che supera le distanze culturali e costruisce una società più solidale, in occasione della X Giornata mondiale dei poveri, che la Chiesa celebra domenica 15 novembre.

Nella Casa dell’Amicizia, in via Cavour 163, quella offerta sarà l’occasione per vivere concretamente il significato di questa giornata: mettere al centro le persone più fragili, non soltanto attraverso gesti di assistenza, ma soprattutto ravvivando e rinnovando relazioni di amicizia, vicinanza e fraternità. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la partecipazione dei membri dell’associazione Gambiana di Lucca e provincia, che hanno scelto di offrire le pietanze che verranno preparate e servite agli ospiti presenti, mettendosi personalmente a disposizione anche per il servizio a tavola. Un contributo prezioso, che va ben oltre l’aiuto materiale e assume il valore di un autentico gesto di partecipazione alla vita della comunità cittadina.

È proprio in questa collaborazione che si manifesta un esempio concreto di integrazione: persone provenienti da Paesi lontani, con culture e tradizioni differenti, che scelgono di impegnarsi insieme per il bene della società nella quale vivono. Non si tratta soltanto di condividere un pasto, ma di riconoscersi parte della stessa comunità, capace di prendersi cura dei suoi membri più vulnerabili. Chi in passato può aver avuto bisogno di accoglienza diventa oggi protagonista di un gesto di solidarietà verso gli altri. È un modo concreto per dimostrare che l’integrazione non si realizza soltanto attraverso le parole, ma attraverso la partecipazione, la responsabilità e l’impegno condiviso.

La Giornata mondiale dei poveri, voluta da papa Francesco e giunta quest’anno alla sua decima edizione, invita proprio a riscoprire il posto che le persone più fragili devono avere nella vita della Chiesa e della società. Non è una ricorrenza da considerare esclusivamente come un appuntamento umanitario o una celebrazione delle iniziative assistenziali. Il suo significato è molto più profondo: richiama ciascuno alla necessità di costruire un rapporto personale con chi vive situazioni di povertà, riconoscendolo non come un problema da risolvere, ma come una persona da incontrare, ascoltare e accogliere.