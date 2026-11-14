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“Il dialogo tra il mondo sanitario e le istituzioni è prezioso”: Giani e Pardini alla chiusura di CardioLucca
Il presidente Bovenzi: “Solo ascoltandoci e confrontandoci potremo insieme costruire un modello di salute ancor di più all’altezza delle prossime sfide”
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini hanno partecipato alla chiusura dei lavori della 20esima edizione di CardioLucca, la due giorni che ha portato in città centinaia di cardiologi da tutta Italia.
Giani e Pardini hanno preso parte alla sessione finale dei lavori intitolata L’arte che cura l’anima a cui era presente anche il direttore dell’ospedale San Luca Francesco Puggelli. Protagonisti di questa originale contaminazione educativa, che ha dato vita a un felice intreccio tra l’arte medica, la poesia di Giovanni Pascoli e la musica di Giacomo Puccini, sono stati, oltre al governatore e al sindaco, Michele Mirabella, celebre conduttore e divulgatore televisivo, affiancato dal professor Umberto Sereni, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili.
Le parole di Pascoli e le note del maestro Puccini hanno guidato i relatori in un interessante ed emozionante dibattito a più voci sul simbolismo del battito cardiaco che ha celebrato il perfetto connubio tra scienza medica, musica e poesia. Un’offerta artisticamente in linea con tutto lo storico percorso del meeting in questi vent’anni, vissuti ben oltre la scienza del cuore, e basato su una filosofia assistenziale che unisce umanità, cultura, scienza e organizzazione, di cui il professor Francesco Bovenzi, presidente di CardioLucca e direttore della Cardiologia del San Luca nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è sempre stato un convinto interprete.
“La vostra presenza è sostegno e stimolo per noi, riferimento e incoraggiamento – ha dichiarato Bovenzi rivolgendosi a Giani, Pardini e Puggelli – è un segnale importante dell’attenzione che anche nel vostro lavoro dedicate alla sanità pubblica. Il valore del dialogo tra il mondo sanitario e le istituzioni è prezioso, permette di costruire insieme una comunità cittadina più sicura e attenta ai temi della salute. Ringrazio di cuore il governatore Giani per la sua presenza e per l’impegno con cui sostiene la sanità pubblica e la ricerca, per il sostegno alle politiche sanitarie regionali e per la visione di una sanità sempre più accessibile, moderna e centrata sul paziente. Solo ascoltandoci e confrontandoci potremo insieme costruire un modello di salute ancor di più all’altezza delle prossime sfide. E ringrazio il sindaco Pardini, sempre vicino al nostro impegno con la sua apprezzata e concreta attenzione ai temi della salute pubblica. La vicinanza, sin dal suo primo intervento a CardioLucca non appena eletto, è un ricordo personale indelebile. E un grazie anche al dottor Puggelli, vero riferimento per noi del San Luca che guida una complessa macchina organizzativa con grande professionalità competenza e umanità”.