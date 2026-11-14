“Il dialogo tra il mondo sanitario e le istituzioni è prezioso”: Giani e Pardini alla chiusura di CardioLucca

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini hanno partecipato alla chiusura dei lavori della 20esima edizione di CardioLucca, la due giorni che ha portato in città centinaia di cardiologi da tutta Italia.

Giani e Pardini hanno preso parte alla sessione finale dei lavori intitolata L’arte che cura l’anima a cui era presente anche il direttore dell’ospedale San Luca Francesco Puggelli. Protagonisti di questa originale contaminazione educativa, che ha dato vita a un felice intreccio tra l’arte medica, la poesia di Giovanni Pascoli e la musica di Giacomo Puccini, sono stati, oltre al governatore e al sindaco, Michele Mirabella, celebre conduttore e divulgatore televisivo, affiancato dal professor Umberto Sereni, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili.

Le parole di Pascoli e le note del maestro Puccini hanno guidato i relatori in un interessante ed emozionante dibattito a più voci sul simbolismo del battito cardiaco che ha celebrato il perfetto connubio tra scienza medica, musica e poesia. Un’offerta artisticamente in linea con tutto lo storico percorso del meeting in questi vent’anni, vissuti ben oltre la scienza del cuore, e basato su una filosofia assistenziale che unisce umanità, cultura, scienza e organizzazione, di cui il professor Francesco Bovenzi, presidente di CardioLucca e direttore della Cardiologia del San Luca nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è sempre stato un convinto interprete.