Colletta Alimentare, più di 4mila chili di cibo raccolto in due punti vendita dalla Croce Verde

Il presidente Borella: “Ogni pacco di pasta, ogni barattolo e ogni prodotto donato rappresenta un sostegno reale per chi sta attraversando un momento di fragilità”

La Croce Verde di Lucca ha raccolto 4.300 i chilogrammi di generi alimentari in occasione della 30esima giornata nazionale della Colletta Alimentare. Anche quest’anno l’Associazione ha risposto con entusiasmo all’appello, schierando le proprie forze in un impegno condiviso su più fronti della provincia.

I volontari erano infatti a Porcari, all’Esselunga, dove hanno operato i volontari della Sede centrale e della Sezione di Guamo, dove sono stati raccolti 3600 chili (cifra record, per il centro commerciale). A Castelnuovo di Garfagnana, alla Conad, c’era la sezione Garfagnana dell’Associazione, affiancata dalla preziosa collaborazione della sezione locale degli Alpini.

“Vedere i carrelli riempirsi ora dopo ora grazie alla generosità di tantissimi cittadini è stata l’emozione più grande – commenta Daniele Massimo Borella, presidente del Sodalizio di viale Castracani –. Dietro a questo traguardo di 4.300 chili c’è una rete di solidarietà viva e partecipata: ogni pacco di pasta, ogni barattolo e ogni prodotto donato rappresenta un sostegno reale per chi sta attraversando un momento di fragilità. Al di là di questa importante giornata, la Croce Verde di Lucca continuerà ad aiutare le famiglie in difficoltà attraverso il suo Banco della Spesa: un lavoro silenzioso, ma costante e fondamentale; un impegno quotidiano sul territorio per garantire vicinanza, assistenza e dignità alle persone meno abbienti”.