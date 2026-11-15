Dal sostegno alle famiglie alla scuola: il Rotary scende in campo per la comunità

Durante la prima serata estiva del Rotary Club Montecarlo – Piana di Lucca, organizzata con un bellissimo concerto del maestro Simone Luti al pianoforte e la cantante Sophie Roland, sono stati raccolti e donati beni di prima necessità al Centro di Ascolto Santa Gemma.

La spesa solidale nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie e alle persone in condizione di vulnerabilità del territorio, intercettate quotidianamente dall’instancabile lavoro del centro. Il centro offre supporto a 135 famiglie e 130 unità singole. Una spesa solidale per dare respiro alle spese mensili. I beni devoluti comprendono generi alimentari a lunga conservazione pronti per essere inseriti nei pacchi spesa distribuiti settimanalmente: 156 lattine di tonno, 300 scatole di pomodori, 140 litri di latte, 380 confezioni di legumi.

Alla consegna della donazione erano presenti i rappresentanti del Club e i responsabili della struttura, da anni punto di riferimento locale per il contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale.

Oltre alla donazione al Centro di Ascolto Santa Gemma, il Rotary Club ha donato anche quattro nuovi computer di ultima generazione alla scuola media secondaria di primo grado Stefano Franchi di Villa Basilica, service deliberato nell’annata presieduta da Andrea Ferro. La cerimonia di consegna ufficiale si è tenuta nei locali del plesso scolastico, sancendo una nuova e importante sinergia tra il mondo dell’associazionismo e le istituzioni educative del territorio.

I nuovi dispositivi verranno integrati immediatamente nella didattica quotidiana e nell’aula informatica dell’istituto. L’obiettivo dell’iniziativa è potenziare le competenze digitali degli studenti, offrendo loro strumenti tecnologici moderni e performanti per lo studio, la ricerca e lo sviluppo di progetti multimediali.

All’incontro i rappresentanti del Rotary Club Montecarlo – Piana di Lucca sono stati accolti dal Dirigente scolastico Antonio Marchetta e dal Capo plesso Stefania Piccinini.

“Con questa donazione – spiega il Past Presidente Andre Ferro del Rotary Club Montecarlo – Piana di Lucca – vogliamo dare un contributo concreto alla crescita dei ragazzi che frequentano la scuola di Villa Basilica. Sostenere la scuola significa investire sul futuro della nostra comunità, garantendo ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide di un mondo sempre più digitale e interconnesso”.