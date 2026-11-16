Anche gli operatori e gli ospiti del Cas a spalare fango e detriti a Bagni di Lucca

Il presidente Ghionzoli: “Davanti a una tale emergenza hanno voluto fare la loro parte impugnano la pala e indossando i gambali”

Si sono subito rimboccati le maniche, mettendosi a disposizione della comunità per dare una mano nelle operazioni di pulizia delle strade a seguito del maltempo che ha causato notevoli disagi sul territorio di Bagni di Lucca, specialmente nelle frazioni di Ponte a Serraglio e Casoli.

C’erano anche loro, gli operatori e gli ospiti della Cooperativa sociale Solidarietà e sviluppo, tra i tanti cittadini e volontari che sono scesi in piazza, in questi giorni, per supportare l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le associazioni e le ditte specializzate nella rimozione del fango e dei detriti portati dall’acqua lungo le viabilità cittadine.

Nella frazione di Ponte a Serraglio un importante smottamento sulla via per Bagni Caldi, dove un fosso è straripato portando con sé terra, sassi ed altro materiale, ha finito per riversarsi nella piazza centrale provocando allagamenti che hanno interessato anche le attività commerciali.

Davanti a un simile scenario, gli operatori e gli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) locale non sono potuti rimanere indifferenti e, con grande spirito civico, sono scesi in campo per dare man forte alle squadre nell’affrontare l’emergenza, contenere i danni e ripristinare quanto prima la normalità.