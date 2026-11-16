Anche gli operatori e gli ospiti del Cas a spalare fango e detriti a Bagni di Lucca
Il presidente Ghionzoli: “Davanti a una tale emergenza hanno voluto fare la loro parte impugnano la pala e indossando i gambali”
Si sono subito rimboccati le maniche, mettendosi a disposizione della comunità per dare una mano nelle operazioni di pulizia delle strade a seguito del maltempo che ha causato notevoli disagi sul territorio di Bagni di Lucca, specialmente nelle frazioni di Ponte a Serraglio e Casoli.
C’erano anche loro, gli operatori e gli ospiti della Cooperativa sociale Solidarietà e sviluppo, tra i tanti cittadini e volontari che sono scesi in piazza, in questi giorni, per supportare l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le associazioni e le ditte specializzate nella rimozione del fango e dei detriti portati dall’acqua lungo le viabilità cittadine.
Nella frazione di Ponte a Serraglio un importante smottamento sulla via per Bagni Caldi, dove un fosso è straripato portando con sé terra, sassi ed altro materiale, ha finito per riversarsi nella piazza centrale provocando allagamenti che hanno interessato anche le attività commerciali.
Davanti a un simile scenario, gli operatori e gli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) locale non sono potuti rimanere indifferenti e, con grande spirito civico, sono scesi in campo per dare man forte alle squadre nell’affrontare l’emergenza, contenere i danni e ripristinare quanto prima la normalità.
“Sono state ore di apprensione – ha dichiarato il presidente della Cooperative sociale solidarietà e sviluppo, Alessandro Ghionzoli – perché il maltempo ha colpito duramente il territorio di Bagni di Lucca causando frane, smottamenti, allagamenti, strade chiuse e isolamenti. Molti cittadini sono stati evacuati. La risposta della comunità e dell’amministrazione, però, è stata forte. In questo contesto, gli operatori e gli ospiti della Cooperativa hanno voluto fare la loro parte, impugnando la pala ed indossando i gambali, dimostrando partecipazione e coinvolgimento attivo in un’emergenza che ha riguardato tutta la collettività. Un esempio di abnegazione e di volontà di integrarsi che merita di essere sottolineato. A loro va il mio plauso e il mio più sincero ringraziamento”.