In Toscana chi si trova nella fascia centrale dei redditi ha meno possibilità di cambiare la propria posizione rispetto alla media italiana. Tra i lavoratori che nel 2020 si trovavano nella fascia centrale della distribuzione dei redditi, il 55,6% si trova ancora nella stessa fascia, mentre in Italia la quota scende al 52,8%.

È uno dei dati che emergono dalla nuova Ricerca Redditi di Acli e Iref, dedicata ai redditi da lavoro dipendente tra il 2020 e il 2025. Una situazione simile si osserva anche tra i lavoratori con redditi medio alti: il 61,4% di chi nel 2020 si trovava nella fascia immediatamente superiore a quella centrale è rimasto nella stessa posizione nel 2025, contro il 60,3% in Italia. Tra chi partiva dalla fascia con i redditi più bassi, la permanenza è del 66,1%, esattamente come nella media nazionale.

“Questi numeri raccontano una Toscana in cui è diventato più difficile cambiare la propria condizione economica – afferma Elena Pampana, presidente di Acli Toscana –. Siamo abituati a pensare alla Toscana come a un territorio nel quale il lavoro e la presenza di tante piccole imprese abbiano favorito nel tempo la crescita di un ceto medio ampio. Oggi i dati ci mostrano una situazione diversa: per una parte importante dei lavoratori la posizione raggiunta tende a rimanere stabile nel tempo, e questo vale soprattutto per chi si trova nel cuore della distribuzione dei redditi”.