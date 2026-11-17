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Bloccati al ceto medio: ascensore sociale fermo secondo la Ricerca Redditi di Acli e Iref
In Toscana chi si trova nella fascia centrale dei redditi ha meno possibilità di cambiare la propria posizione rispetto alla media italiana
In Toscana chi si trova nella fascia centrale dei redditi ha meno possibilità di cambiare la propria posizione rispetto alla media italiana. Tra i lavoratori che nel 2020 si trovavano nella fascia centrale della distribuzione dei redditi, il 55,6% si trova ancora nella stessa fascia, mentre in Italia la quota scende al 52,8%.
È uno dei dati che emergono dalla nuova Ricerca Redditi di Acli e Iref, dedicata ai redditi da lavoro dipendente tra il 2020 e il 2025. Una situazione simile si osserva anche tra i lavoratori con redditi medio alti: il 61,4% di chi nel 2020 si trovava nella fascia immediatamente superiore a quella centrale è rimasto nella stessa posizione nel 2025, contro il 60,3% in Italia. Tra chi partiva dalla fascia con i redditi più bassi, la permanenza è del 66,1%, esattamente come nella media nazionale.
“Questi numeri raccontano una Toscana in cui è diventato più difficile cambiare la propria condizione economica – afferma Elena Pampana, presidente di Acli Toscana –. Siamo abituati a pensare alla Toscana come a un territorio nel quale il lavoro e la presenza di tante piccole imprese abbiano favorito nel tempo la crescita di un ceto medio ampio. Oggi i dati ci mostrano una situazione diversa: per una parte importante dei lavoratori la posizione raggiunta tende a rimanere stabile nel tempo, e questo vale soprattutto per chi si trova nel cuore della distribuzione dei redditi”.
“Il tema della casa si inserisce dentro questa difficoltà a cambiare condizione economica – continua Pampana –. In Toscana chi vive in affitto ha un reddito familiare mediano di 20.201 euro, sensibilmente più basso rispetto a chi non paga un canone, che ha un reddito mediano di 25.576 euro: la differenza è del 21%. E circa sei affittuari su dieci hanno più lavori o lavorano in modo intermittente e precario. Il rischio è che la casa diventi un ulteriore elemento che rende più difficile migliorare la propria condizione economica”.