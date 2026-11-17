Si chiama Nemmeno con un fiore ed è il cartellone ricco di incontri, teatro e arte con il quale Lucca dice un ‘no’ corale alla violenza sulle donne che è stato presentato oggi 17 novembre a Palazzo Orsetti. Il calendario di iniziative è realizzato dalla commissione Pari Opportunità, insieme all’assessorato e in collaborazione con le istituzioni, i club femminili e le associazioni del territorio in vista del 25 novembre.

Il calendario è stato presentato questa mattina (17 novembre) nella sala degli Specchi di palazzo Orsetti dall’assessora alle pari opportunità del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, dalla presidente della commissione pari opportunità, Rosella Simoncelli, e dai rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno collaborato. Erano presenti, fra gli altri, il questore di Lucca, Edgardo Giobbi, il maggiore Alessandro Manneschi del comando provinciale dei Carabinieri di Lucca, Catia Abbracciavento dell’Ust, Liliana Fanucchi di Artisticamente, Ines Nutini di Inner Wheel Club Lucca, Livia Bartoli di Fidapa e Inner Wheel, Francesca Moretti di Fidapa, Laura Checcucci ed Emanuela Benvenuti di Soroptimist, Silvia Selmi dell’associazione Luna, Simonetta Migliori di Auser, Massimo Perna della Croce Verde di Lucca, Edoardo Puccetti del Sogno di Costantino, Miriam Iacopi delle Donne di Maglia – associazione teatrale Guarnieri.

“Riproponiamo anche quest’anno un lavoro corale – spiega l’assessora Testaferrata – fatto da tante realtà cittadine e del territorio per ribadire a gran voce la netta opposizione a qualsiasi forma di violenza sulle donne. Sono molti gli appuntamenti in programma, con occasioni di incontro, di arte e teatro che andranno avanti dal 21 novembre al 3 dicembre e per i quali ringrazio sentitamente la presidente Rosella Simoncelli e la commissione delle pari opportunità, che in questi anni ha lavorato molto su questo tema e tutti i soggetti che a diverso titolo hanno portato loro prezioso contributo”.

“Nell’organizzare queste iniziative –dice Simoncelli – c’è la assoluta consapevolezza che i vari eventi non saranno la soluzione del problema, ma credo che parlarne, tenere alta l’attenzione, ascoltare le testimonianze, fornire indicazioni a potenziali vittime, possa essere il nostro fattivo contributo ad arginare possibili situazioni nella nostra comunità cittadina. La commissione pari opportunità è particolarmente grata a istituzioni, associazioni, club femminili e cittadine lucchesi che hanno chiesto di collaborare alla realizzazione di questo nutrito calendario, un particolare ringraziamento va a Il Sogno di Costantino odv che collabora ogni anno e più volte nel corso dell’anno con la commissione, concedendo l’utilizzo della sala conferenze della Zecca e tutto il supporto logistico”.

Il calendario

Il 21 novembre, alle 16,30, nella Casermetta San Frediano inaugurazione della mostra Araba Fenice, curata dall’associazione Artisticamente. Alle 17,30 Casermetta Santa Croce taglio del nastro alla mostra Ognuna appartiene a tutte le altre, curata dalle artiste Martina Madrigali e Cristina Ricci. In questa occasione verrà presentata l’opera di Martina Madrigali che ritrae il volto di Vania Vannucchi, lavoro che a conclusione della galleria artistica sarà donata alla famiglia.

Il 23 novembre, alle 17, all’auditorium della Zecca di Lucca sarà il momento della presentazione del progetto Libere di scegliere, a cura di Fidapa Sezione di Lucca. Il 25 novembre, alle 9, sarà protagonista all’auditorium San Francesco Lucca si intreccia, a cura di Croce Verde, Cav Luna, Auser, Ufficio Scolastico Territoriale e Commissione pari opportunità. Alle 10,30 nel foyer del Teatro del Giglio toccherà a Carabinieri e studenti uniti in prima linea contro la violenza sulle donne: mostra di elaborati realizzati dagli studenti dell’istituto Passaglia nell’ambito di un progetto realizzato dall’Arma dei Carabinieri.

Il 26 novembre, alle 17, all’auditorium della Zecca di Lucca si terrà l’incontro Rompi il ciclo– la prevenzione come scelta maschile, a cura di Inner Wheel Sezione di Lucca. Il 27 novembre, alle 16,30, ancora all’auditorium della Zecca si prenderà la scena Quando non è amore, incontro con la senatrice Susanna Donatella Campione, la dottoressa Piera Banti, personale della Polizia di Stato. Modera l’incontro Michela Innocenti. Alle 21, poi, nello stesso luogo si terrà Oltre il buio, una performance teatrale a cura dell’associazione teatrale Guarnieri-Gruppo Donne di Maglia e a seguire incontro sul tema Il percorso di fuoriuscita dalla violenza, a cura del Centro Anti Violenza Luna.

Il 29 novembre, alle 17, all’auditorium della Zecca sarà protagonista Il nome potete metterlo voi, rappresentazione teatrale a cura dell’associazione Sine qua non. Il primo dicembre, alle 17, al centro cittadinanza Oltreserchio Il Bucaneve toccherà a Quello che c’è ma non si vede, dialogo con l’autrice Michela Bertani.