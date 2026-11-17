Barga si fa sentire in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. La commissione Pari Opportunità del comune di Barga insieme all’Amministrazione comunale propone, grazie ad una sinergia forte e coesa con tante realtà locali, una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura del rispetto verso le donne, della libertà e della non violenza realizzate e soprattutto per ricordare le vittime del territorio.

Il primo appuntamento, organizzato con Isi Barga, sarà mercoledì 25 novembre alle 8,45, nell’aula magna, con la mattinata dal titolo “Libere di essere, libere di vivere, libere dalla paura”. Il programma prevede un processo simulato curato dalle classi, la presentazione del libro “Errata complice” da parte della scrittrice Stefania Giammillario e un momento di riflessione con i peer tutor, alcune classi dell’istituto e la ISI Band, insieme alla cantautrice Mazy.

Si prosegue giovedì 26 novembre, alle 21,15 al Cinema Roma di Barga, con una proiezione speciale del film “Se domani non torno”. Diretto da Paola Randi e liberamente ispirato al libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, il film racconta la storia di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio nel novembre 2023, e il percorso della sua famiglia dopo la tragedia. Una vicenda che ha profondamente segnato il Paese e che ha contribuito ad aprire una riflessione collettiva sulla violenza di genere, sull’educazione e sulla necessità di un cambiamento culturale. Il biglietto di ingresso al cinema è di 8 euro, ridotto 5 euro.