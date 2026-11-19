Sarà i l salone del palazzo arcivescovile di Lucca a ospitare la presentazione della XXI edizione del Rapporto Italiani nel Mondo 2026. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 11, p romosso dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e dall’associazione Lucchesi nel Mondo, insieme alla Fondazione Migrantes (organismo pastorale della Cei).

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Lucca ed è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede l’intervento di Delfina Licata, curatrice del Rapporto per la Fondazione Migrantes. Seguiranno due testimonianze internazionali in videocollegamento: Irene Cresci, Direttore dell’efficacia operativa di banca WISE presso la sede di Tallinn (Estonia), e Francesco Gatti, Primo flauto della Noord Nederlands Orkest nei Paesi Bassi. L’incontro sarà inoltre arricchito dal contributo esperienziale di alcuni studenti.