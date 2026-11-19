Fabio Voller, Giovanni Grasso

La salute mentale è oggi una priorità di salute pubblica, con segnali di emergenza che riguardano soprattutto bambini, adolescenti e giovani. Per offrire dati aggiornati e affidabili, l’Agenzia regionale di sanità della Toscana (Ars) lancia ToscanaMentis, la nuova piattaforma digitale che organizza i dati in tre sezioni – minori (0-17 anni), adulti (18+) e popolazione generale – permettendo di analizzare visite, accessi al pronto soccorso, ricoveri e consumo di farmaci per età, genere e territorio.

I dati dell’indagine triennale Edit, condotta da Ars sugli adolescenti toscani tra i 14 e i 19 anni, confermano un quadro che richiede attenzione, tra stress psicologico, disturbi alimentari e bisogno di cure. Lo stress psicologico riguarda il 29,7 per cento dei ragazzi nel 2025. Il valore cala rispetto al picco del 2022 (32,4 per cento), ma resta ben al di sopra del 18 per cento del 2018. Le ragazze sono molto più colpite dei maschi (oltre il 44 per cento contro il 16,1 per cento).

Secondo i test di screening, quasi un adolescente su tre (28,9 per cento) è a rischio di disturbi alimentari, con una forte prevalenza femminile (44,7 per cento tra le ragazze contro il 14,4 per cento tra i ragazzi). Il 9,7 per cento degli studenti è già seguito da uno psicologo o uno psichiatra, mentre un altro 20,3 per cento vorrebbe iniziare un percorso.

Dopo il calo legato al Covid-19, nel 2025 il ricorso alle cure tra gli under 18 torna comunque a crescere.

Ogni mille abitanti 53,4 minori hanno fatto almeno una visita nei Centri di salute mentale dei servizi territoriali, tornando ai livelli del 2019 (55,4), mentre aumentano i ragazzi seguiti in modo continuativo, cioè con almeno quattro visite l’anno (da 31,8 a 34 ogni mille abitanti).

Risalgono anche i ricoveri ospedalieri: 83 ogni diecimila abitanti, il valore più alto degli ultimi dieci anni (nel 2019 erano 51,1). Il fenomeno riguarda soprattutto i maschi (104,1 contro 60,7 delle femmine) e avviene per oltre il 70 per cento in regime di day hospital. A pesare sull’aumento è soprattutto la sindrome ipercinetica dell’infanzia (disturbi dell’attenzione e iperattività), mentre calano i ricoveri per disturbi emotivi. Un trend che riflette i bisogni di salute ma anche i cambiamenti nei percorsi diagnostici e assistenziali.

Tra gli adulti gli andamenti sono stabili rispetto al periodo pre-pandemico, ma emergono nette differenze di genere. Nel 2025 ogni mille abitanti 15,4 adulti hanno fatto almeno una visita nei Centri di salute mentale (8,4 presi in carico). Gli accessi al pronto soccorso sono 7,4 ogni mille abitanti, in linea con il 2019 (7,5) e riguardano più le donne (8,3) rispetto agli uomini (6,5). Il tasso di ricovero ospedaliero è stabile da dieci anni e scendono le riammissioni entro trenta giorni (dal 5% del 2019-2021 al 3,3% del 2023-2025). La causa principale è il disturbo bipolare per entrambi i sessi; seguono psicosi e dipendenze negli uomini, depressione e disturbi di personalità nelle donne.

Per quanto riguarda gli antidepressivi nel 2025 circa 345mila toscani li hanno utilizzati (9,1 per cento degli adulti), con un consumo quasi doppio tra le donne (11,8 per cento) rispetto agli uomini (6,1 per cento).

“La salute mentale – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – costituisce una delle priorità di questa legislatura per quanto riguarda le politiche sanitarie. I dipartimenti di salute mentale delle Asl toscana seguono oltre 261 mila persone e di questi quasi 97 mila sono bambini e adolescenti. I numeri ci spingono dunque a prestare parecchia attenzione ed approfondire il disagio che riguarda il benessere psicologico di ragazze e ragazzi”.

“Con ToscanaMentis vogliamo compiere un passo avanti importante: rendere i dati sulla salute mentale accessibili, comprensibili e soprattutto utili per migliorare la vita delle persone – dichiara Giovanni Grasso, commissario straordinario di Ars Toscana –. Conoscere significa prevenire, comprendere i bisogni significa poter intervenire. Questo portale non deve essere soltanto uno strumento di consultazione, ma una bussola per orientare scelte concrete, rafforzare la prevenzione e costruire risposte sempre più vicine ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove fragilità”.

“La salute mentale, soprattutto tra i giovani, è una questione da affrontare con rigore, senza allarmismi né sottovalutazioni – spiega Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia di Ars -. La pandemia ha avuto un ruolo, ma dobbiamo considerare anche tendenze già presenti e i cambiamenti nelle relazioni sociali, nelle famiglie e nelle condizioni di vita”.

La piana di Lucca

Per quanto riguarda la popolazione complessiva, uno degli aspetti più significativi riguarda il ricorso ai servizi territoriali. Nel 2025, nella Piana di Lucca, il numero di pazienti che hanno effettuato almeno una visita annuale presso i Centri di salute mentale è pari a 17,1 ogni mille abitanti, un valore superiore del 12,6 per cento rispetto alla media toscana. Ancora più evidente lo scostamento per quanto riguarda i pazienti che hanno effettuato almeno quattro visite nell’arco dell’anno: 14,7 ogni mille abitanti, il 30,4 per cento in più rispetto al dato regionale.

Anche sul fronte ospedaliero gli indicatori si collocano leggermente al di sopra della media toscana. Gli accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici sono 7,2 ogni mille abitanti, con uno scostamento positivo del 7,6 per cento. Le ospedalizzazioni con diagnosi principale connessa a problemi di salute mentale registrano un valore di 399,5 ogni 100mila abitanti (+1,7 per cento), mentre quelle nei reparti di psichiatria o neuropsichiatria infantile raggiungono quota 358,8 (+8,1 per cento).

Un altro elemento riguarda il consumo di farmaci: i cittadini che assumono antidepressivi sono 106,3 ogni mille abitanti, l’11,7 per cento in più rispetto alla media regionale. Per gli antipsicotici il valore è di 24,9 ogni mille abitanti, superiore del 3,3 per cento.

Nel complesso, dunque, il territorio presenta valori superiori alla media regionale in tutti gli indicatori considerati dal report per la popolazione generale. È però osservando i dati relativi ai minorenni che emergono alcune delle differenze più rilevanti rispetto al resto della Toscana.

Il primo elemento riguarda il ricorso ai servizi territoriali di salute mentale. Nel 2025, nella Piana di Lucca, 76,3 minorenni ogni mille hanno effettuato almeno una visita presso i Centri di salute mentale. Si tratta di un valore superiore del 42,7 per cento rispetto alla media regionale. Lo scostamento sale ulteriormente considerando i ragazzi che hanno effettuato almeno quattro visite nel corso dell’anno: 52,5 ogni mille, il 52,2 per cento in più rispetto alla Toscana.

Anche gli indicatori compositi relativi ai disturbi di salute mentale restituiscono un quadro significativo: la prevalenza tra i minorenni raggiunge quota 52,7 ogni mille, con un valore superiore del 49,8 per cento rispetto alla media toscana. L’incidenza si attesta invece a 22 ogni mille, il 48,3 per cento in più rispetto al dato regionale.

Sul fronte dei farmaci, i consumatori minorenni di antidepressivi sono 3,4 ogni mille (+12,3 per cento rispetto alla Toscana), mentre per gli antipsicotici il valore sale a 10,6 ogni mille, con uno scostamento del 20,6 per cento. Più contenuto, invece, il dato relativo ai farmaci per l’Adhd, che si attesta a 3,8 ogni mille minorenni, leggermente al di sotto della media regionale (-2,6% per cento).

Un quadro che presenta però anche alcuni indicatori in controtendenza. Gli accessi dei minorenni al pronto soccorso per motivi psichiatrici sono 3,6 ogni mille, il 15,5 per cento in meno rispetto alla Toscana. Anche le ospedalizzazioni con diagnosi principale connessa a problemi di salute mentale risultano inferiori del 10,8 per cento, mentre quelle in psichiatria o neuropsichiatria infantile sono sostanzialmente in linea con il dato regionale (-1,2 per cento ).