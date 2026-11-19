Una messa per le vittime e i sopravvissuti agli abusi sarà celebrata venerdì 20 novembre alle 18 nella chiesa di San Concordio a Lucca dall’arcivescovo Paolo Giulietti e nel contesto della sesta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.

La celebrazione sarà curata dal Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, attivo da alcuni anni e sempre visibile sulla home page del sito della Diocesi, che opera in stretta sinergia con il Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, per rispondere in modo concreto alla forte preoccupazione sulla realtà degli abusi. In ambito locale, promuove una cultura della prevenzione con incontri formativi e risponde, tramite il Centro di Ascolto, a possibili dubbi o richieste di aiuto.

Per facilitare il contatto con chiunque ne abbia bisogno il Servizio ha due canali diretti e riservati: l’email tutelaminori@diocesilucca.it e il numero telefonico 375 5729495 che è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

In un messaggio di Papa Leone XIV ai referenti territoriali dei Servizi Diocesani per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, si legge: “La tutela non può essere intesa solo come un insieme di norme da applicare o di procedure da osservare: essa chiede una sapienza che investe lo stile delle comunità, il modo di esercitare l’autorità, la formazione degli educatori, la vigilanza sui contesti, la trasparenza dei comportamenti. La presenza dei più piccoli e dei più vulnerabili interpella la coscienza della Chiesa e misura la sua capacità di esprimere una cura autentica, cioè di proteggere, di ascoltare, di prevenire, di non lasciare nessuno solo. Anche per questo l’opera di chi promuove formazione, discernimento, coordinamento e buone prassi rappresenta un contributo prezioso alla maturazione di comunità più accoglienti e consapevoli.