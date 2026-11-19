L'appuntamento|
Violenza sulle donne dall’infanzia alla terza età: incontro online gratuito promosso dall’Asl
Esperti Asl e associazioni insieme per parlare di prevenzione, contrasto agli stereotipi e tutela in ogni fase della vita
L’Azienda Usl Toscana nord ovest organizza per venerdì (27 novembre), a partire dalle 15, la web conference dal titolo Coltiviamo il rispetto. La violenza nelle varie età della vita della donna. L’evento, aperto gratuitamente alla cittadinanza fino a esaurimento posti, rientra nell’ambito delle iniziative promosse dai Bollini Rosa ed è pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la cultura della prevenzione e dell’ascolto.
Ad aprire i lavori, moderati da Sergio Ardis (referente aziendale bollini rosa), saranno i saluti istituzionali e l’intervento di Maria Lina Cosimi, coordinatrice del comitato di partecipazione aziendale dell’Asl. Seguirà un confronto che unirà la voce del territorio a quella dei professionisti sanitari.
Francesca Menconi (Comitato di partecipazione Apuane) porterà l’esperienza del Centro italiano femminile (Cif) di Carrara nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, mentre Cecilia Carmassi (Comitato di partecipazione Piana di Lucca) approfondirà il tema del contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni.
Gli interventi dei professionisti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest permetteranno poi di esplorare le specificità delle diverse fasi della vita: Stefano Fascetti affronterà il tema della violenza negli anziani, Silvia Navari analizzerà il dramma dei bambini e bambine invisibili vittime di violenza assistita, Barbara Giordani interverrà su Anime con lividi e Giulio Barra illustrerà il ruolo dell’infermiere e l’attivazione del percorso codice rosa.
Due momenti di dibattito permetteranno ai partecipanti di interagire direttamente con i relatori prima della chiusura dei lavori, prevista per le 18,30.
L’iniziativa è curata dal comitato scientifico composto dalle referenti Bollini Rosa degli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: Paola Antonioli (Massa), Sergio Ardis (referente aziendale), Federica Cetica (Portoferraio), Marzia Chellini (Livorno), Monica Di Ricco (Lucca), Cinzia Marchetti (Versilia), Letizia Paoletti (Cecina), Laura Piaggesi (Barga) e Roberta Tana (Pontedera).
La partecipazione è libera, con un limite massimo di cento posti disponibili. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online.