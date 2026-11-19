L’Azienda Usl Toscana nord ovest organizza per venerdì (27 novembre), a partire dalle 15, la web conference dal titolo Coltiviamo il rispetto. La violenza nelle varie età della vita della donna. L’evento, aperto gratuitamente alla cittadinanza fino a esaurimento posti, rientra nell’ambito delle iniziative promosse dai Bollini Rosa ed è pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la cultura della prevenzione e dell’ascolto.