In un incontro pubblico, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha incontrato il comitato provinciale Unicef, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre oggi 20 novembre.

E’ stata l’occasione di ricordare l’approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte dell’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e l’adozione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il 20 novembre 1989. La Convenzione, composta da 54 articoli differenti, riconosce tra i diritti tutelati il diritto dei bambini alla vita, alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario, il diritto di esprimere la propria opinione e ad essere informati. I bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all’anagrafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità, hanno il diritto di avere un’istruzione, hanno il diritto di giocare e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso.

Nel corso dell’incontro a palazzo Santini, l’assessore alla pubblica istruzione Simona Testaferrata ha annunciato la visita in Parlamento che i ragazzi e le ragazze del consiglio comunale faranno il 14 gennaio prossimo. “La visita al Parlamento – ha detto Testaferrata – rappresenta un momento di conoscenza diretta degli organismi che presiedono alla vita democratica del nostro Paese. I giovani e giovanissimi del consiglio comunale dei ragazzi potranno vedere da vicino il funzionamento delle istituzioni italiane, durante una esperienza che faremo tutti insieme e che vuole rappresentare anche il coronamento di un percorso di approfondimento che questi studenti hanno scelto di fare”.

“Incontrare i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale – sottolinea la presidente del Comitato Provinciale Unicef di Lucca, Laura Motta – significa dare concreta attuazione all’articolo 12 della Convenzione Onu, che sancisce il diritto dei minori di essere ascoltati e di partecipare attivamente alle decisioni che li riguardano. Il confronto a Palazzo Santini ha dimostrato quanto i giovani del nostro territorio siano attenti e consapevoli, non solo dei propri diritti, ma anche del valore della solidarietà verso i coetanei che nel mondo vivono situazioni di emergenza. Ringraziamo l’assessora Simona Testaferrata e l’amministrazione comunale per questa preziosa sinergia e per la costante sensibilità dimostrata”.