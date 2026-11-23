Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Casa delle Donne di Viareggio compie trent’anni. Trent’anni di porte aperte, di telefoni che squillano, di ascolto che non giudica. Nata come una scommessa collettiva e radicata nei sette comuni della Versilia, l’associazione gestisce il centro antiviolenza L’una per l’altra, che dalla fondazione a oggi ha accolto e sostenuto oltre 5mila donne. A raccontare questo cammino e le urgenze che bruciano di più è la presidente Ersilia Raffaelli, che non smette di ricordare da dove si è partite: “Per noi il 25 novembre è tutti i giorni. Siamo partite con un progetto di cittadinanza, ma alla violenza ci siamo arrivate per forza, perché la cittadinanza non riguarda le donne che subiscono violenza, che restano invisibili”.

I dati provvisori del 2026 in Versilia parlano di un fenomeno strutturale che continua a emergere, mentre il sommerso resta stimato intorno al 90 per cento. Nei primi dieci mesi dell’anno le 20 operatrici professioniste del Centro hanno accolto e ascoltato 240 donne, il 33 per cento in più rispetto all’anno precedente. Per 131 di loro era la prima volta che varcavano quella soglia, con una media di 13 nuove richieste al mese: una domanda così forte da rendere necessario raddoppiare turni e colloqui, che hanno superato le 1300 ore.

Nello stesso periodo sono state gestite 9 emergenze in rete con i servizi sociali. Quattro donne, insieme ai loro figli, hanno trovato riparo nella casa di emergenza 72 ore e poi nelle case rifugio della rete DiRe. Oggi le quattro case rifugio attive in Versilia ospitano 5 donne e 8 minori, mentre altre 2 donne con 2 figli stanno costruendo la propria autonomia nei percorsi di seconda accoglienza.

I dati restituiscono anche il volto di chi esercita la violenza: nell’80 per cento dei casi è un uomo italiano, partner o ex partner, tra i 40 e i 49 anni, con un lavoro e una vita sociale che non lasciano sospettare nulla. Eppure, nella durezza delle cifre, Raffaelli legge un segnale di speranza: “Nonostante i numeri siano alti, il fatto che sempre più donne chiedano aiuto e scelgano di intraprendere un percorso di fuoriuscita è un segnale di fiducia. Le donne si riconoscono nel nostro approccio di genere: un ascolto orizzontale, non gerarchico e senza giudizio, da donna a donna“.

Ersilia Raffaelli richiama l’attenzione sulla vittimizzazione secondaria nei tribunali e sui ritardi nelle misure cautelari penali. Nei casi di stalking può passare anche un mese e mezzo prima di un provvedimento, e i centri sono costretti a ricorrere al piano civile per ottenere tutele in 5-7 giorni. A pesare ci sono anche le criticità tecniche e normative dei dispositivi di controllo, come i braccialetti elettronici talvolta non funzionanti o non obbligatori rispetto all’obbligo di firma. “I centri antiviolenza da soli non possono risolvere a 360 gradi tutti i problemi che una donna porta con sé”, spiega la presidente. “Serve una formazione continua e molto più elevata di tutti i soggetti della rete e della magistratura, oltre a un confronto costante sui casi per non ripetere gli stessi errori”.

Molte donne si scontrano con lavori precari, in nero o sottopagati, e con un mercato degli affitti dai costi proibitivi e diffidente verso i nuclei monogenitoriali con minori. “Chiediamo alle istituzioni corsie preferenziali reali per il lavoro e l’abitazione, tenendo conto dello svantaggio da cui partono queste donne”, afferma Ersilia Raffaelli.

C’è poi la questione degli investimenti e del riconoscimento professionale di chi opera nei centri. “Non possiamo pretendere che giovani professioniste, psicologhe, sociologhe, operatrici, sostengano i centri solo attraverso il volontariato”, avverte la presidente. “I centri sono presidi fondamentali: servono investimenti pubblici sulla sanità, sulla scuola e sul welfare, contrastando ogni retorica che vorrebbe riportare le donne esclusivamente al ruolo di cura domestica per supplire alla mancanza di servizi”.

Centrale è il ruolo della comunità educante, della prevenzione nelle scuole, del volontariato. Ogni giorno la Casa delle Donne lavora con le associazioni del territorio e negli istituti di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, convinta che la svolta culturale debba nascere dal territorio e dalle nuove generazioni. È in questo intreccio di relazioni che Raffaelli riconosce l’anima dell’associazione: “Quello che vedo nelle volontarie e che mi auguro possa continuare è lo sviluppo di un senso di appartenenza alla Casa delle donne, un luogo di libertà, emancipazione e autodeterminazione che appartiene a tutte. La nostra casa è un luogo che da sempre si è mosso ascoltando i desideri delle donne, il voler partire da sé e dallo stare in relazione“. E qualcosa, fuori da quelle mura, sta davvero cambiando. “Rispetto al passato, oggi capita più spesso che siano i vicini di casa a contattarci per chiedere come aiutare una donna in difficoltà. È la dimostrazione che quando la comunità si attiva e si educa al rispetto e all’autodeterminazione femminile, il muro dell’isolamento inizia finalmente a cadere“, conclude Raffaelli.

La testimonianza delle volontarie

Dietro ogni numero c’è una scelta, e dietro ogni scelta una storia. Quella di Viola Degl’Innocenti, 28 anni, volontaria alla Casa delle donne di Viareggio da un anno e mezzo, comincia da un’amica.

Hai scelto di dedicare una parte del tuo tempo a una forma di volontariato particolarmente delicata e impegnativa, accanto alle donne che cercano di liberarsi dalla violenza. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Qual è stata quell’urgenza interiore, personale o civile, che ti ha fatto sentire di voler essere parte di questo percorso? “Non ricordo esattamente la prima volta in cui ho sentito parlare di violenza di genere, forse ero alle medie o magari al liceo. Diciamo che conoscevo il fenomeno perché se ne sentiva parlare ai telegiornali e a scuola, eppure lo percepivo come una realtà distante da me, nella quale non mi sentivo immersa, ma che osservavo con distacco. Probabilmente non avevo ancora maturato quella consapevolezza che ho acquisito negli anni e che si è rafforzata soprattutto grazie alla Casa delle Donne di Viareggio. Accadde che una mia amica si ritrovò a vivere una relazione violenta e fu in quel momento che la violenza sulle donne smise di essere per me un fenomeno sociale di cui sentivo parlare e divenne qualcosa di concreto, reale e vicino, una realtà che coinvolgeva direttamente una persona a me cara. Questa esperienza contribuì a cambiare il mio modo di guardare le cose e fece nascere in me il desiderio di impegnarmi concretamente per aiutare le donne che vivono situazioni di violenza“.

Stare accanto a una donna che sta cercando di uscire da una situazione di violenza significa imparare ad ascoltare, rispettare i suoi tempi e accompagnarla senza sostituirsi a lei. Che cosa significa per te questo tipo di presenza? Cosa hai imparato dalle donne che hai incontrato e da questa esperienza di volontariato? “La donna deve sapere che quando si confronta con noi operatrici è completamente libera e al sicuro perché ciò che deciderà di raccontarci rimarrà tra noi: quello che le offriamo è uno spazio tutto suo, in cui può sentirsi accolta e ascoltata. La nostra presenza ha lo scopo di farle comprendere che non è sola, perché non lo è. Noi cerchiamo di aiutarla a riconoscere le capacità e le risorse che già possiede. In molte di loro, infatti, sono già presenti la forza e la resilienza necessarie per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Da loro ho imparato proprio questo: la forza di cui abbiamo bisogno è già dentro noi donne. È la società a non metterci nelle condizioni di riconoscerla e valorizzarla, facendo spesso, al contrario, tutto il possibile per farcela dimenticare. È proprio per questo che esiste la nostra rete: perché, se da sole può essere più difficile, insieme possiamo diventare quel cambiamento necessario”.