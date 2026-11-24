Da oggi (24 novembre) è pubblicata all’albo pretorio , per un periodo di quindici giorni, e sul sito istituzionale del Comune di Lucca (www.comunelucca.it) la graduatoria definitiva relativa al bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2026 . Lo rende noto l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei .

“Le domande validamente presentate sono state 611 – afferma l’assessore Bartolomei – la graduatoria comprende 508 domande suddivise per fasce. Saranno 384 i nuclei familiari inseriti nella fascia A a beneficiare del contributo. Si tratta di un aiuto concreto dell’amministrazione comunale per sostenere le famiglie in difficoltà nel far fronte al costo dell’affitto, una delle principali voci di spesa per chi non dispone di un’abitazione di proprietà. A partire da quest’anno l’amministrazione ha inserito in maniera strutturale questo contributo nel bilancio comunale. La tempestività con cui, per la prima volta, si procede alla pubblicazione della graduatoria e alla successiva erogazione del contributo testimonia il cambio di passo che abbiamo fortemente voluto“.