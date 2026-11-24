‘Non sei sola. Chiama il 1522’ è l’invito che conclude la campagna, ricordando il servizio nazionale gratuito antiviolenza e stalking, attivo 24 ore su 24

Una rete non è fatta soltanto di tubi, connessioni e infrastrutture. È fatta di legami, di punti che si incontrano, di relazioni che permettono a qualcosa di importante di raggiungere chi ne ha bisogno. È da questa immagine, vicina al lavoro quotidiano di Gaia, gestore del servizio idrico della Toscana nord, che nasce la campagna Contro la violenza, la rete è la nostra forza, promossa in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La grafica mostra delle tubazioni intrecciate che creano cuore: un richiamo visivo che unisce la rete dell’acqua a quella delle persone, mettendo al centro ascolto, vicinanza e solidarietà. Un intreccio che vuole ricordare come, di fronte alla violenza, sia fondamentale non interrompere i legami, contrastare l’isolamento e costruire una rete di supporto in cui ogni donna possa trovare ascolto e aiuto.

“La parità di genere e il rispetto delle persone sono valori che Gaia promuove con un impegno concreto e continuativo. Da quasi due anni abbiamo ottenuto la certificazione Uni/Pdr 125:2022, un traguardo importante di un percorso che si traduce anche in iniziative di sensibilizzazione, come quelle legate al 25 novembre. Questa volta la rete diventa una metafora di forza collettiva: come le connessioni di un sistema permettono all’acqua di raggiungere il territorio e le comunità, così i legami tra persone possono far arrivare sostegno, vicinanza e nuove possibilità a chi vive una situazione di difficoltà. Vorremmo che il messaggio di questa campagna arrivasse con forza a tutte e a tutti”, ha dichiarato la vice presidente di Gaia, Michela Consigli.