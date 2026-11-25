I dati evidenziano che la fascia maggiormente rappresentata è quella tra i 30 e i 59 anni, che comprende il 56% delle donne accolte. Il 16% ha un’età compresa tra i 16 e i 29 anni

Da gennaio 2026, il centro antiviolenza Non ti scordar di te di Gallicano ha accolto 26 nuove donne, 16 italiane. A queste si aggiungono 5 donne già prese in carico nell’anno precedente, con le quali il Centro ha proseguito e concluso il percorso di supporto. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro fa il punto sull’attività svolta.

Da gennaio a oggi, le operatrici volontarie adeguatamente formate e specializzate sui temi della violenza di genere, hanno svolto complessivamente 81 colloqui in presenza e 30 colloqui telefonici. Inoltre, 22 donne, tra nuove utenti del 2026 e donne già seguite dal Centro nell’anno precedente, hanno usufruito del servizio di supporto psicologico offerto dal Centro Antiviolenza. I dati evidenziano che la fascia maggiormente rappresentata è quella tra i 30 e i 59 anni, che comprende il 56% delle donne accolte. Il 16% ha un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, il 20% tra i 50 e i 59 anni, mentre l’8% ha più di 60 anni.

Le donne si rivolgono al Centro Antiviolenza accompagnate da amiche e amici o da familiari. In alcuni casi, arrivano al CAV su invio di altri servizi e realtà del territorio, tra cui le Forze dell’Ordine, i medici di medicina generale, i Centri per l’Impiego e le associazioni. “Altre donne scelgono invece di contattarci autonomamente, attraverso i nostri canali di comunicazione oppure dopo essersi rivolte al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, con il quale il Centro è collegato.

Per quanto riguarda gli autori delle violenze, si tratta prevalentemente di uomini legati alle donne da una relazione affettiva: partner attuali o ex partner, con i quali le donne vivono o hanno vissuto una relazione. In altri casi, gli autori delle violenze sono datori di lavoro o altri componenti del contesto amicale e familiare”.

Accanto all’accoglienza, prosegue l’impegno per favorire l’autonomia e l’indipendenza delle donne: tra le attività di particolare rilievo ci sono la promozione di percorsi di inserimento lavorativo e formativo rivolti alle donne accolte dal Centro, realizzati attraverso la partecipazione a specifici bandi della Regione Toscana in collaborazione con il Centro per l’Impiego della Valle del Serchio. Nel corso degli ultimi due anni sono stati promossi e attivati complessivamente cinque tirocini lavorativi, due dei quali si sono successivamente trasformati in assunzioni nelle stesse aziende ospitanti.

Il 2026 ha segnato anche un importante traguardo per il Centro, con l’ingresso nel Coordinamento Toscano dei Centri Antiviolenza TOSCA, occasione di confronto e collaborazione con le altre realtà regionali.

Tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione realizzate sul territorio si inserisce il progetto “Alla Pari”, finanziato dalla Regione Toscana e gestito dalla Provincia di Lucca, nell’ambito del quale il Centro Antiviolenza ha curato la realizzazione di laboratori rivolti alle giovani generazioni. Il progetto ha coinvolto cinque classi terze della scuola secondaria di primo grado e quattro classi delle scuole secondarie di secondo grado della Valle del Serchio, attraverso percorsi laboratoriali condotti dalle operatrici del CAV e da collaboratrici esperte in materia di pari opportunità. Le attività sono state finalizzate a promuovere una riflessione critica sugli stereotipi e sui ruoli di genere, favorendone il riconoscimento e la decostruzione.

In occasione del 25 novembre, il Centro sarà coinvolto in diverse iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere promosse sul territorio, in collaborazione con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni di Barga, Castelnuovo di Garfagnana e Borgo a Mozzano ed altri enti e associazioni. Numerosi incontri vedranno il coinvolgimento delle scuole.

Tra gli appuntamenti più significativi la fiaccolata “Luci contro la violenza”, in programma a Gallicano il 7 dicembre, in occasione dell’anniversario del femminicidio di Vanessa Simonini avvenuto nel 2009. L’iniziativa, che coinvolge istituzioni, scuole e cittadinanza, è diventata uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della Valle del Serchio per testimoniare il rifiuto di ogni forma di violenza contro le donne e mantenere viva la memoria delle vittime di femminicidio; Vanessa, Maria, Ursula e tutte le altre.