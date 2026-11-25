Una mostra d’arte per combattere la violenza contro le donne: è questa l’iniziativa inaugurata questa mattina (25 novembre), alle 10,30 al teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca, promossa da una collaborazione tra il Comando provinciale dei carabinieri di Lucca, il comune di Lucca e l’Ufficio scolastico provinciale nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

L’inaugurazione e il taglio del nastro della mostra temporanea hanno avuto luogo al foyer del teatro, alla presenza delle autorità locali, esponendo 34 elaborati selezionati delle classi 3E, 4B, 4G, 4I e 5C del liceo artistico A. Passaglia: disegni e opere pittoriche che mettano in luce comportamenti scorretti, campanelli d’allarme e lo stato d’animo della donna ferita e abusata, coordinati dai docenti Giuliano Toma, Valentina Genovali e Ilaria Boccasso.

Presenti alla cerimonia, il comandante dei carabinieri Michele Lastella, la prefetta Cristina Favilli, l’assessora all’istruzione e alle pari opportunità Simona Testaferrata e la presidente della Commissione pari opportunità Rosella Simoncelli.

“Oltre all’attività di contrasto che vede i carabinieri in prima linea, con oltre 7500 arresti nei soli primi nove mesi dell’anno – racconta il comandante Lastella, – abbiamo cercato di concentrare la nostra attenzione anche sull’attività preventiva, intraprendendo una serie di incontri con i giovani e gli studenti degli istituti superiori. Nel corso di questa collaborazione assolutamente essenziale e importante, ne abbiamo incontrati a centinaia ed è nata una collaborazione con il liceo artistico Passaglia, che ha oggi il suo momento principe per poter sensibilizzare le persone su questo gravissimo tema. Non esistono barriere e dobbiamo cercare di lavorare insieme“.

“Quello che i ragazzi hanno trasmesso con la loro arte e il loro sentito, è quello che noi avremo come restituzione più grande – aggiunge Simona Testaferrata. – La città avrà l’occasione di poter visitare e ammirare questi disegni importanti. Ringrazio l’Arma, che appena mi hanno parlato di questa bellissima iniziativa con le scuole ci siamo uniti subito. Quando si lavora bene tra enti, si fa rete, che è la cosa più bella e più importante”.

“Colgo questa occasione per parlare ai ragazzi, che abbraccio e da cui prendo spunto dalle loro opere – conclude la prefetta Favilli. – Come prefetto e come donna, voi siete un progetto di vita e di speranza. Soprattutto alle ragazze, che non si facciano mai costringere da nessun tipo di stereotipo: che sia una relazione affettiva, un sistema che la società ci impone di immagine, di pensiero o di linea di comportamento. Voi siete un progetto e dovete essere sempre tutelati e difesi, anche da voi, con la vostra forza di carattere, con la vostra serenità d’animo, con la fiducia che dovete avere in determinate istituzioni, tra cui la famiglia, la scuola e le forze dell’ordine”.

Il progetto formativo è la conclusione di una più grande campagna di sensibilizzazione, che ha visto i carabinieri incontrare centinaia di studenti delle scuole superiori. Nel corso di tali eventi sono state delineate le varie forme di violenza (tra cui fisica, psicologica ed economica) e dati suggerimenti per riconoscere se ne si è vittima, consigli su come agire, chiedere aiuto e denunciare, distribuendo a ciascun partecipante il violenzametro, un utile indicatore per individuare i primi segnali di abuso.