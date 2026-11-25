Violenza di genere|
Soroptimist International Club Lucca scende in campo per dire ‘no’ alla violenza sulle donne
La mattinata è partita alla farmacia di Borgo Giannotti la consegna delle buste ‘Read the signs’, poi gli appuntamenti al ‘Giglio’ e in Questura
Anche quest’anno, per dire no alla violenza contro le donne, il Soroptimist International Club Lucca sostiene la campagna internazionale Orange the World, promossa dall’Onu: da oggi (25 novembre), giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il Soroptimist day, partiranno i 16 giorni di attivismo ed azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere e il motto dell’Unione: non accettare nessuna forma di violenza.
Una mattina molto coinvolgente quella a cui la presidente di Club, Laura Checcucci, ha partecipato, con alcune socie, in occasione della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
Prima nella farmacia di Borgo Giannotti dove è partita la consegna delle buste Read the signs (che serviranno per consegnare i medicinali comprati) con sopra scritto il numero da chiamare in caso di violenza, perché si diffonda una maggiore consapevolezza, perché le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione tossica, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al 1522.
Poi al Teatro del Giglio, evento organizzato dai Carabinieri, con l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dagli studenti sul tema della violenza.
Infine, alle 11,30 in Questura per la collocazione dello stendardo Read the sign che rimarrà sulla facciata dello stabile fino al 10 dicembre.
In Questura, con la presidente Laura Checcucci, la presidente incoming, Emanuela Benvenuti, e la socia Eleonora Romani, erano presenti per il comune l’assessora alle pari opportunità, Simona Testaferrata, la presidente della commissione pari opportunità, Rosella Simoncelli, per la Questura la dirigente Anticrimine, Carla Valenti, e la referente dell’Ufficio scolastico provinciale, Silvia Granucci.