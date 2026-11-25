Prima nella farmacia di Borgo Giannotti dove è partita la consegna delle buste Read the signs (che serviranno per consegnare i medicinali comprati) con sopra scritto il numero da chiamare in caso di violenza, perché si diffonda una maggiore consapevolezza, perché le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione tossica, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al 1522.