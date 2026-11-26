L’agricoltura come strumento di inclusione sociale, sviluppo economico e tutela del territorio. Saranno questi i temi al centro dell’incontro Agricare: comunità agricole di innovazione, sviluppo e cura, in programma sabato (28 novembre) alle 10,30 nella Sala della Segale del Real Collegio di Lucca, nell’ambito della 21esima edizione del Desco.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione sociale, l’appuntamento sarà l’occasione per presentare i risultati di Agricare, progetto dedicato all’agricoltura sociale, attivo dal 2025, che coinvolge circa quindici realtà e aziende agricole nelle tre macroaree della provincia di Lucca.

Al centro dell’esperienza c’è un modello di welfare che coniuga la produzione agricola e la valorizzazione delle eccellenze locali con l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di vulnerabilità, la promozione di percorsi didattici sulla sostenibilità e la realizzazione di attività di cura e benessere a contatto con la natura.

L’incontro si aprirà con gli interventi di Valeria Nanni, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che illustrerà la sperimentazione di un nuovo modello di welfare territoriale, e di Nico Cerri, della Fondazione per la coesione sociale, che ripercorrerà le tappe della costruzione della rete lucchese dell’agricoltura sociale.

Spazio poi alle testimonianze delle realtà coinvolte nel progetto. Marco Bechini, della cooperativa agricola sociale di comunità Calafata, approfondirà il ruolo dell’agricoltura sociale come motore di sviluppo locale e strumento di tutela della biodiversità. Franca Bernardi, dell’azienda agrituristica Il Corniolo di Castiglione di Garfagnana, affronterà i temi dell’ospitalità, della filiera corta e della dignità del lavoro agricolo nelle aree interne. Carla Careddu, della cooperativa sociale Millefiori di Camaiore, presenterà invece l’esperienza dei percorsi di inclusione e benessere attraverso il contatto con il verde.