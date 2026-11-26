Il commento|
Landi, Scavo e Maiolo (Uil): “Solo facendo rete abbiamo speranza di agire concretamente sulla violenza”
Le tre rappresentanti del sindacato: “Al dolore ed alla rabbia si aggiunge la nostra determinazione a proseguire la nostra battaglia per eliminare la violenza contro le donne”
“Appena ieri, in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, denunciavamo la brutalità inaccettabile dei femminicidi in Toscana – 4 solo nel 2026 – e oggi apprendiamo con profondo sgomento che il numero delle donne uccise è salito ancora. Un’altra donna di 24 anni nel Pistoiese è stata uccisa dal compagno, che poi si è suicidato dandosi fuoco e gettandosi dal cavalcavia del viadotto di Barberino, creando un drammatico parallelismo con il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa e gettata dallo stesso cavalcavia nel settembre scorso. Una strage senza fine, che dobbiamo denunciare senza sosta con tutte le forze che abbiamo”. Lo dichiarano Ilaria Landi, segretaria organizzativa Uil Toscana con delega alle pari opportunità, Carmen Scavo, coordinatrice commissione pari opportunità Uil Toscana, e Triestina Maiolo, coordinatrice Uil Pistoia .
“Ci stringiamo al dolore e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Al dolore ed alla rabbia si aggiunge la nostra determinazione a proseguire la nostra battaglia per eliminare la violenza contro le donne: solo facendo rete abbiamo speranza di agire concretamente sulla violenza! Serve investire nei centri e nel sostegno economico per le donne che hanno bisogno di aiuto per uscire da contesti abusanti, oltre ad un cambio di cultura attraverso l’educazione – intervenendo fin dalle scuole – per la gestione delle emozioni che educhi al rispetto e sia un riferimento per tutte e tutti coloro che si trovano in difficoltà“.