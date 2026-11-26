“Appena ieri, in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , denunciavamo la brutalità inaccettabile dei femminicidi in Toscana – 4 solo nel 2026 – e oggi apprendiamo con profondo sgomento che il numero delle donne uccise è salito ancora. Un’altra donna di 24 anni nel Pistoiese è stata uccisa dal compagno, che poi si è suicidato dandosi fuoco e gettandosi dal cavalcavia del viadotto di Barberino, creando un drammatico parallelismo con il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa e gettata dallo stesso cavalcavia nel settembre scorso. Una strage senza fine, che dobbiamo denunciare senza sosta con tutte le forze che abbiamo”. Lo dichiarano Ilaria Landi , segretaria organizzativa Uil Toscana con delega alle pari opportunità, Carmen Scavo , coordinatrice commissione pari opportunità Uil Toscana, e Triestina Maiolo , coordinatrice Uil Pistoia .

“Ci stringiamo al dolore e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Al dolore ed alla rabbia si aggiunge la nostra determinazione a proseguire la nostra battaglia per eliminare la violenza contro le donne: solo facendo rete abbiamo speranza di agire concretamente sulla violenza! Serve investire nei centri e nel sostegno economico per le donne che hanno bisogno di aiuto per uscire da contesti abusanti, oltre ad un cambio di cultura attraverso l’educazione – intervenendo fin dalle scuole – per la gestione delle emozioni che educhi al rispetto e sia un riferimento per tutte e tutti coloro che si trovano in difficoltà“.