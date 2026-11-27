L'iniziativa|
Come affrontare le emergenze pediatriche: incontro formativo alla Croce Rossa di Lucca
Un appuntamento informativo e pratico aperto a tutti per imparare a gestire le emergenze che coinvolgono neonati e bambini. Iscrizioni aperte fino al primo dicembre
Una serata dedicata alle manovre salvavita pediatriche. Appuntamento organizzato dalla Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca e sarà un’occasione di informazione e formazione rivolta a chi desidera acquisire conoscenze utili per affrontare correttamente eventuali situazioni di emergenza che coinvolgono neonati e bambini.
L’evento è in programma giovedì (3 dicembre), dalle 20,30 alle 23,30, alla sede del comitato di Lucca (via Carlo Piaggia 421).
La lezione sarà tenuta dagli istruttori di manovre salvavita pediatriche della Croce Rossa, che accompagneranno i partecipanti in un percorso dedicato alla conoscenza e alla diffusione di competenze fondamentali.
La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per iscriversi è necessario inviare una richiesta al seguente indirizzo email: formazione@crilucca.it.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il primo dicembre.