Supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora. Da questa sera (27 novembre), a Lucca, partirà il Piano freddo 2026/2027. Il programma – realizzato dal Comune in accordo la conferenza dei sindaci Asl Piana di Lucca, insieme al Tavolo del terzo settore per l’inclusione della Piana di Lucca e con il coordinamento dell’arciconfraternita della Misericordia di Lucca – si concluderà il 15 marzo 2027. La Stazione di Posta di Villa Pardini (Sant’Anna, viale Giacomo Puccini, 170) sarà il posto dove verranno ospitati coloro che sono senza fissa dimora.

“Questo anno ci siamo prefissati un obbiettivo preciso: dare una risposta ai cittadini senza fissa dimora – dichiara Salvadore Bartolomei, assessore al sociale del comune di Lucca -. Chiaramente stiamo parlando di un fascia di intervento sociale che riguarda gli ultimi, la povertà più cruda, e quindi di dare la possibilità a tutti di avere un posto sicuro in cui dormire al caldo e con tutti i servizi che Villa Pardini mette a disposizione. Villa Pardini funziona molto bene oltre alle sue volontà d’origine perché viene utilizzata anche in situazioni di emergenza (pensiamo alle persone sfollate dopo l’incendio a San Vito). E’ una risorsa che non tutti i Comuni hanno e tutto questo grazie ai nostri uffici e alle associazioni che ci aiutano”.

“Le ulteriori sfide sono sostanzialmente due, cioè quella di convincere più possibile di cittadini senza fissa dimora a rivolgersi ai nostri servizi e ai nostri strutture, e quella di incastonarlo perfettamente con la realtà di Sant’Anna – continua Bartolomei -. L’anno scorso abbiamo registrato alcune preoccupazioni dei residenti e attraverso un’interlocuzione, anche con loro in particolare, abbiamo concordato una serie di modifiche che, a parere nostro, serviranno per migliorare il rapporto e renderlo definitivo tra la struttura e l’habitat che lo circonda. Sicuramente cambieranno le modalità di accesso che prima erano libere e non c’era la certezza di avere riparo per tutti coloro che si presentavano. Vogliamo intercettare prima le situazioni critiche, creiamo un contatto diretto con persone senza fissa dimora per informarle del Piano Freddo e di Villa Pardini. Ad ogni modo, abbiamo già risolto brillantemente le criticità della struttura del Bed and Breakfast di Antraccoli, pensiamo di poter fare la stessa cosa con Villa Pardini, per permettere di esprimere la sua massima potenzialità”.

Come sottolineato nell’incontro di presentazione del Piano freddo: “La Stazione di Posta di Villa Pardini dispone di 24 posti letto, di cui 18 destinati agli uomini e 6 alle donne. Le persone accolte hanno storie e situazioni molto diverse: c’è il ragazzo con alle spalle un percorso di affidamento difficoltoso che si ritrova fuori casa, ci sono persone con problematiche psichiatriche o con situazioni di dipendenza, ma anche persone che, pur avendo un’occupazione, non riescono a trovare una sistemazione abitativa. Si tratta di situazioni che riguardano sia cittadini stranieri sia italiani. Non per tutti il percorso di uscita dalla marginalità ha gli stessi tempi: in alcuni casi si riesce a individuare una soluzione, in altri è necessario molto più tempo, perché le situazioni sono complesse e richiedono interventi e accompagnamenti più lunghi. Un aspetto fondamentale è anche quello di non limitarsi a gestire la povertà, ma di lavorare sulle cause che la generano, cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di uscire dalla propria condizione di difficoltà. C’è poi il tema del volontariato: il numero dei volontari è diminuito e l’età media si sta progressivamente alzando. Come riuscire a coinvolgere maggiormente i giovani? Il passaggio del testimone alle nuove generazioni rappresenta sicuramente una delle sfide più importanti per il futuro”.

L’accesso alla Stazione di Posta di Villa Pardini sarà concordato con gli operatori dalle 18,30 alle 20,30 per il dormitorio straordinario sia maschile che femminile. L’ingresso al dormitorio straordinario per le famiglie sarà, invece, concordato con i servizi comunali (viale Del Prete Carlo, 718).

I servizi lavanderia, docce e deposito bagagli sono su appuntamento da prendere in loco alla Stazione di posta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Invece, il supporto per accoglienza, orientamento ai servizi, accompagnamento, iscrizione anagrafica è attivo il mercoledì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento da prendere in loco, oppure telefonando al numero 05831647366.

Attivo anche il servizio diurno in via Brunero Paoli 3, a Lucca, in collaborazione con Caritas e Casa della Carità, per lavanderia e docce negli gli orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 11,30 e dal martedì al sabato dalle 13 alle 16.

Il servizio colazioni sarà attivo, in collaborazione con la comunità parrocchiale del centro storico di Lucca, tutti i giorni dalle 7 alle 8,30 alla chiesa di San Paolino. Invece, la mensa per pranzo e cena, sarà disponibile tutti i giorni dalle 11,30 alle 12,45 e dalle 17 alle 18,30 in via del Fosso 170, Lucca. Cena della vigilia di Natale (24 dicembre), in collaborazione con Misericordia di Lucca, dalle 18 alla chiesa della Misericordia, piazza San Salvatore a Lucca. Pranzo di Natale (25 dicembre), organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, alle 12 nel salone dell’oratorio di Sant’Anna e alla Casa dell’amicizia in viale Cavour 153. Pranzo di Santo Stefano (26 dicembre), in collaborazione con Croce Verde pubblica assistenza di Lucca, sul posto o da asporto su prenotazione 0583467713. Pranzo dell’Epifania (6 gennaio), in collaborazione con Croce Verde pubblica assistenza di Lucca, alle 12 nella sede di viale Castracani 468/D con prenotazione 0583467713.

Distribuzione vestiario, a cura del gruppo di volontariato Vincenziano (via Pisana, 255) il lunedì dalle 15,30 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 11,30, e di quelli di San Vincenzo De Paoli Nostra Signora Sacro Cuore di Gesù tutti i mercoledì dalle 15ì alle 17, in via del Fosso 45 Lucca.