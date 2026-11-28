Rinnovare la consapevolezza del proprio ruolo e di riscoprire la missione e i valori che sostengono ogni giorno il lavoro del servizio sociale: stare accanto alle persone più fragili, tutelarne i diritti, restituire a ciascuno la possibilità di una vita dignitosa. Da questa esigenza emersa tra numerosi operatori delle Unità operative che costituiscono il settore sociale del Comune di Lucca è nato il convegno che lunedì 30 sarà nell’auditorium San Romano, organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali e che vede la partecipazione anche dell’Ordine Nazionale Assistenti Sociali.

“Desidero ringraziare – afferma l’assessore al sociale Salvadore Bartolomei – tutti coloro che interverranno e che hanno reso possibile questo convegno, un’importante occasione di confronto e di riflessione, di grande attualità, sul valore del servizio sociale nella nostra comunità. Gli assistenti sociali, insieme a tutti gli operatori che compongono i nostri servizi, svolgono un ruolo fondamentale: si fanno carico ogni giorno dei bisogni, delle fragilità e delle difficoltà delle persone, con grande professionalità, sensibilità e senso di responsabilità. Il loro è un lavoro prezioso e complesso, che comporta un carico operativo ed emotivo spesso molto gravoso e non sempre adeguatamente riconosciuto. A tutti loro va la nostra profonda gratitudine per l’impegno con cui contribuiscono, giorno dopo giorno, a costruire una società migliore”.

Alle 8,30 inizia la registrazione dei partecipanti. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno introduzione e apertura dei lavori di Lino Paoli, dirigente del Comune di Lucca. Tanti e qualificati gli interventi che si susseguiranno fino alle 16, quando a tirare le conclusioni sarà Rosa Barone, presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Toscana.