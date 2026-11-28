Un gioco che non si usa più può essere un regalo gradito per qualcun altro. Si basa su questa consapevolezza Rigiocattolo, l’iniziativa che, dopo due anni, il movimento dei Giovani Per la Pace della Comunità di Sant’Egidio torna a proporre a Lucca.

Negli ultimi mesi, i Giovani Per la Pace di tutto il mondo sono stati impegnati nel raccogliere e selezionare vecchi giochi ancora in buono stato che a dicembre saranno venduti, a offerta libera, in colorati banchetti disposti in piazze e strade di tutte le città in cui Sant’Egidio è presente. Il ricavato delle vendite contribuirà a realizzare un vero e proprio sogno: si chiama infatti Dream (acronimo di Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) il programma di Sant’Egidio per la cura dell’Aids e della malnutrizione in Africa.

Questo “sogno” è nato ormai 24 anni fa in Mozambico, dove è stato applicato per la prima volta, in Paesi in via di sviluppo, un approccio olistico per la diagnosi e il trattamento dell’Aids. La Comunità ha permesso a migliaia di persone di accedere gratuitamente alle cure e all’assistenza, ha fornito ai pazienti un’educazione igienico-sanitaria e anche nuove infrastrutture, aumentando esponenzialmente il tasso di aderenza: il vero fattore di successo della “terapia DREAM”. Grazie a questo approccio, molti Paesi africani hanno raggiunto l’indipendenza nella gestione e nella cura dell’Aids, garantendo un domani a chi prima non aveva speranze. Oggi, anche grazie ai proventi del Rigiocattolo, il progetto è attivo in 10 Paesi africani, con oltre 600mila persone in cura e 150mila bambini nati sani da madri sieropositive.