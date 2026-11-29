C’erano i sindaci di Capannori Giordano Del Chiaro e di Ponte Buggianese Nicola Tesi in fascia tricolore, a rappresentare tutta la loro comunità. Come anche Sara D’Ambrosio, sindaca di Altopascio . E poi c’era no anche tante persone, riunite nonostante il freddo per partecipare alla fiaccolata organizzata a Ponte Buggianese per Ionela e per tutte le donne vittime di violenza.

“Non è accettabile – ha detto Del Chiaro – che nel 2026 tante donne muoiano ancora per mano degli uomini. Dobbiamo lavorare per cambiare la cultura del possesso troppo spesso presente nelle relazioni, e promuovere un modo di stare insieme basato sul rispetto, la fiducia, la libertà”. In piazza c’erano anche Vasilica, la mamma di Miruna e tanti familiari.